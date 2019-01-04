«Пейте валерьянку»: как будет работать новый дорожный налог для водителей 9 4.01.2019, 9:35

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Фото: Глеб Фролов/onliner.by

Выводы после внимательного чтения указа о платежах за участие в дорожном движении.

Новый год для белорусских автомобилистов начался с подарков. Ну а как же без них! Сколько было разговоров, сколько оправданий, мол, техосмотр не прохожу, потому что пошлина дорогая, вот как уберут - буду проходить. Понимали это и чиновники, и инспекторы ГАИ, которые ежедневно наблюдали на дорогах объем катастрофы.

Наконец, внимая роптанию более чем половины владельцев транспортных средств, власти начали процесс отвязывания госпошлины от техосмотра. На днях появился проект указа "О платежах за участие в дорожном движении". Документ призван существенно поменять способ участия автовладельцев в содержании дорог.

Только станет ли нам от предложенных нововведений лучше? Попробуем порассуждать, пишет abw.by.

Первое, что сразу бросается в глаза, - это якобы восстановление социальной справедливости. После нескольких лет нареканий на порядок уплаты госпошлины, когда в безальтернативном порядке приходилось вносить деньги за год или два, законодатель предлагает платить за любой период на усмотрение автовладельца, начиная от одного месяца и заканчивая двумя годами. Мол, больше ездишь - больше платишь, и наоборот. За крупные траты (платеж от 12 месяцев) даже предусмотрен понижающий коэффициент 0,8. Неплохо!

На этом все понятное заканчивается и начинается топкое болото вопросов, домыслов и предположений.

Забегая вперед, отметим: мы не смогли найти конкретного человека, который участвовал в составлении документа или хотя бы мог пояснить логику его авторов, а также пролил бы свет на все неясности, возникающие после прочтения проекта указа. Поэтому анализ документа пришлось делать, стоя на позиции обычных автомобилистов.

Почувствуйте разницу

К слову, самый главный момент проекта указа обыватель может и не заметить: пошлина для физических лиц уже не пошлина, а плата за участие в дорожном движении. "А какая разница?" - спросите вы. Огромная!

Выводя плату за дороги из рамок административного процесса, законодатель спутал все карты. Ведь с правонарушениями все понятно: есть статья в КоАП, есть инспектор ГАИ, который следит за исполнением закона, есть штрафы, которые получает нарушитель, и есть постановление, которое можно в случае несогласия обжаловать.

С платой за дороги, по всей видимости, все будет по-другому. Насколько можно судить по нынешнему проекту документа, теперь это будет похоже на систему платы за проезд по платным участкам дорог BelToll. Но не совсем! Пейте валерьянку, без нее здесь не разобраться!

Как будут фиксировать неплательщиков?

Сперва стоит отметить, что структурно проект указа можно разделить на два части: первая касается платы за дороги и контроля за этим процессом, вторая регулирует вопросы получения ТС допуска к участию в дорожном движении, то есть прохождения техосмотра.

Итак, все, кто не заплатит за дороги, вынуждены будут сделать это в двойном размере (смотрим тарифы за месяц в таблице и умножаем на 2). Зато чаще, чем раз в месяц, неплательщику такой двойной тариф не выставят.

Ловить дорожных "зайцев" будут двумя способами:

В автоматическом порядке, то есть данные регистрационных знаков с камер будут сопоставляться с данными платежной системы ЕРИП о произведенных оплатах.

При непосредственном взаимодействии с сотрудниками ГАИ из-за других правонарушений. То есть, оформляя штраф за любое другое правонарушение, сотрудник ГАИ должен будет проверить в базе наличие платы за дороги.

Правда, МВД в целом и ГАИ в частности взиманием платы в увеличенном размере заниматься не станут. Во-первых, вне административного процесса правоохранительные органы не могут что-то требовать с граждан, а во-вторых, оператором системы контроля назначено Министерство транспорта и коммуникаций.

Судя по всему, сотрудники Минтранса будут получать данные автоматической системы фотофиксации, а также принимать от сотрудников органов внутренних дел информацию о вступивших в силу (а ведь разбирательства по некоторым делам может затягиваться на несколько месяцев!) постановлениях о наложении административных взысканий за совершение нарушений ПДД, подтверждающих участие транспортного средства в дорожном движении. Даже сложно представить, как Минтранс справится с этой задачей!

Не лучше и положение ГАИ. Смоделируем ситуацию. Допустим, инспектор остановил автомобиль за нарушение водителем любого пункта ПДД, вынес постановление или составил протокол, на основании которого такое постановление будет вынесено позже. То есть факт передвижения авто по дорогам подтвержден официально. Вместе с тем инспектор устанавливает, что отсутствует плата за проезд по дорогам. Тогда по логике проекта указа инспектор направляет копию постановления в Минтранс, где составляется требование об оплате в двойном размере.

Ну а если инспектор не найдет нарушений ПДД в действиях водителя и при этом зафиксирует отсутствие платы за дороги? Выходит, раз нарушения нет, то и постановления нет, а значит, и оснований и полномочий для привлечения такого водителя к ответу за участие в дорожном движении без оплаты у инспектора ГАИ нет.

Что дальше?

Должностное лицо оператора системы контроля не позднее двух месяцев со дня фиксации факта участия транспортного средства в дорожном движении без внесения платы составляет требование о внесении платы, которое является исполнительным документом. В данном требовании должна быть следующая информация: дата, время, обстоятельства, изображение транспортного средства, зафиксированное техническими средствами, сумма, реквизиты и т.п. по списку (п.10 указа). Такое требование является основанием для формирования базы данных о суммах, подлежащих внесению плательщиками в увеличенном размере. Причем "письмо счастья" может быть как в бумажном виде, так и в электронном, даже в факсимильном - о способе пересылки можно заявить ходатайство. Но здесь есть своя "фишка". Поскольку требование, как вы прочитали, документ исполнительный, то и предъявить его к исполнению в орган принудительного исполнения можно в течение трех лет со дня составления. По такому принципу работает система платных дорог BelToll.

Не платить можно только в одном случае - если транспортное средство выбыло из обладания собственника в результате противоправных действий третьих лиц (п.14 указа).

Требование о внесении платы в повышенном размере автовладелец имеет право обжаловать вышестоящему должностному лицу, то есть в Минтранс (п.12) или в суд.

Вот и дождались: "письма счастья" за техосмотр

С платой за дороги разобрались, переходим к техосмотру. В п. 20 проекта указа сказано:

Участие в дорожном движении транспортного средства без разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, установленное по основаниям, указанным в пункте 21 настоящего Указа, влечет наложение штрафа в размере одной базовой величины, а на индивидуального предпринимателя и юридическое лицо - в размере трех базовых величин.

Далее в документе прописано (п.21), что "привлечение к административной ответственности за участие в дорожном движении транспортного средства без разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (техосмотра) осуществляется на основании:

фиксации проезда транспортного средства по дорогам техническими средствами (камерами фотовидеофиксации);

постановлением о наложении административного взыскания, вынесенным инспектором ГАИ.

Да-да, вы не ошиблись! Отсутствие техосмотра будет фиксироваться в автоматическом порядке. Схема будет примерно такая же, как с превышением скорости: постановление, отправленное по почте, и возможность его обжаловать в ГАИ.

Правда, это предполагает наличие в Кодексе об административных правонарушениях соответствующей статьи, по которой водителя можно наказать за управление транспортным средством без разрешения на допуск транспортного средства в дорожном движении, зафиксированное камерами фотофиксации. В настоящий момент такой статьи нет, так что законодателю еще придется ее "придумать".

Зато штрафовать за непройденный техосмотр (как и в случае с неоплатой за дороги) предлагают не чаще одного раза в месяц.

Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз!

Теперь, внимание! В соответствии с п.20 проекта указа участие в дорожном движении без разрешения (техосмотра) влечет наложение штрафа в размере одной базовой величины, а по п.6 в случае невнесения платы за дороги такая плата взимается за соответствующий календарный месяц в двойном размере.

То есть владельца транспортного средства (водителя) накажут дважды - по факту одного проезда "под камерой" ему придут штраф за непройденный техосмотр и плата в двойном размере за езду без такой оплаты. А если водитель к тому же превысил скорость? Значит, оформят три письма?

Чем аукнутся льготы?

Отдельного упоминания заслуживают и вполне "приземленные" нормы проекта указа. Ведь введены новые коэффициенты и льготы.

Так, п.4.6 предусматривает, что в отношении транспортного средства, собственником которого является ветеран Великой Отечественной, инвалид 1-й и 2-й группы, к ставке оплаты применяется понижающий коэффициент 0,5.

И здесь тоже есть несколько проблем. Во-первых, основанием для применения понижающего коэффициента является представление Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций (оператор системы контроля) документов, подтверждающих право на льготу. По всей видимости, такие документы нужно будет представлять заранее, для внесения в базу данных Минтранса соответствующих сведений, ведь, допустим, у инспектора ГАИ базы данных такой категории граждан попросту нет.

Во-вторых, обратим внимание на слово "собственник". Поскольку водитель транспортного средства не всегда таковым является, то тут возможны различные злоупотребления в виде регистрации автомобилей на ветеранов и инвалидов с целью уменьшения суммы платы за участие автомобиля в дорожном движении.

В-третьих, штрафы за непройденный техосмотр, как и извещения о плате в увеличенном размере, тоже придут собственнику. Так что любителям продать авто "по доверенности", по "по ксерокопии" или просто "по дружбе" придется хорошенько подумать.

Кому хорошо, а кому - не очень?

Что же касается новых тарифов, то для простых автомобилистов они почти не изменились. Даже немножко снизились, если использовать понижающий коэффициент.

А вот владельцев мотоциклов проект указа может обидеть. Зачем им оплачивать дороги за 12 месяцев для получения скидки, если мотоцикл - вещь сезонная, с апреля по ноябрь в лучшем случае?

Но больше всех пострадают ИП, которых теперь планируют приравнять к организациям, тогда как раньше они платили по ставкам для физлиц.

Объект обложения Размер ставки, б.в. Размер ставки платежа/госпошлины согласно проекту указа Физические лица, включая ИП Юридические лица Физические лица (месяц/год с учетом понижающего коэффициента) Организации и ИП (год) За легковой автомобиль разрешенной максимальной массой: не более 1 тонны (для юридических лиц) - 7 - 5,6 не более 1,5 тонны (для физических лиц) 3 - 0,25/2,4 - более 1 тонны, но не более 2 тонн (для юридических лиц) - 9 - 7,2 более 1,5 тонны, но не более 2 тонн (для физических лиц) 6 - 0,5/4,8 - более 2 тонн, но не более 3 тонн 8 11 0,67/6,4 8,8 более 3 тонн 11 14 0,92/8,83 11,2 За прицеп разрешенной максимальной массой: не более 0,75 тонны 2 5 0,17/1,63 4 более 0,75 тонны 11 12 0,92/8,83 9,6 За прицеп-дачу (караван) 2 5 0,17/1,63 4 За грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль разрешенной максимальной массой: не более 2,5 тонны 8 12 0,67/6,4 9,6 более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны 17 17 1,42/13,6 13,6 более 3,5 тонны, но не более 12 тонн 22 22 1,83/17,6 17,6 более 12 тонн 25 25 2,08/20 20 За автобус: с числом посадочных мест до 20 включительно 12 12 - - с числом посадочных мест от 21 до 40 включительно 17 17 - - с числом посадочных мест свыше 40 22 22 - - микроавтобус, автобус, имеющие разрешенную максимальную массу не более 5 тонн - - 1,0/9,6 9,6 микроавтобус, автобус, имеющие разрешенную максимальную массу не более 12 тонн - - 1,42/13,6 13,6 микроавтобус, автобус, имеющие разрешенную максимальную массу более 12 тонн - - 1,83/17,6 17,6 За мотоцикл 2 3 0,17/1,63 2,4 За седельный тягач 20 20 1,67/16 16

Когда успеют?

Наконец, удивляют сроки воплощения документа в жизнь. По проекту новая система взимания платы за дороги может быть введена уже 1 апреля, то есть через без малого три месяца. Учитывая, что понадобится внесение изменений и дополнений в ряд нормативно-правовых актов, плюс создание и объединение электронных баз данных, плюс организация исполнителей всего процесса, просто не верится, что заявленные сроки будут выполнены.

Тем временем в СЗАО "Безопасные дороги Беларуси", которое является оператором Единой системы фотофиксации нарушений скоростного режима на территории Республики Беларусь, нам пояснили, что по вопросам указа ничем помочь не могут: поскольку в качестве технического исполнителя эта организация на данный момент не определена, то и комментарии давать излишне.

В Министерстве финансов Республики Беларусь, которое является одним из разработчиков проекта документа, посоветовали все предложения и пожелания писать на предназначенную для этого электронную почту, они будут изучаться специалистами министерства.