В Витебске на школьника упал токоприемник троллейбуса 5.01.2019, 13:14

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Подросток госпитализирован.

Витебский школьник получил травму при падении ему на голову токоприемника троллейбуса.

Информацию об инциденте разместила ГАИ УВД Витебского облисполкома на своей странице в "ВКонтакте".

"Вечером 4 января в Витебске во время движения троллейбуса под управлением водителя 1964 года рождения от остановочного пункта "Вокзал" произошел сход токоприемников с контактной линии. Отвалившаяся металлическая деталь упала на находящегося на остановке 15-летнего подростка", - сказано в сообщении.

Школьник госпитализирован с травмой головы в нейрохирургическое отделение Витебской областной клинической больницы. По факту происшествия проводится проверка.