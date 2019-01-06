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В России горит самое крупное месторождение нефти

  • 6.01.2019, 0:10
  • 2,238
Иллюстрационное фото
Источник: ГУ МЧС по Коми

Площадь пожара уже превысила 300 квадратных метров.

На Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) России возник пожар, сообщает РБК.

Пожар возник вечером 5 января на нефтяном месторождении в ХМАО, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Там отметили, что сообщение о возгорании поступило в 22:34 по местному времени. Пожар произошел при в печи при выпаривания воды из нефти на Приобском месторождении.

Пожару был присвоен третий, повышенный номер сложности, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

В результате инцидента были эвакуированы 16 человек. Информации о пострадавших нет.

Приобское - самое крупное месторождение в России по текущим запасам и по добыче. В 2016 г. в пределах разрабатываемого ООО «РН-Юганскнефтегаз» лицензионного участка оно обеспечило 5% от всей добычи нефти в стране, за первые пять месяцев 2017 года добыто более 10 млн тонн нефти. Разработку ведут шесть цехов по добыче нефти и газа.

В настоящее время работы часть месторождения разрабатывают в том числе компании «Роснефть» и «Газпром нефть».

РБК направил запросы представителям «Роснефти» и «Газпром нефти».


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