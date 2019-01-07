Население Китая после 2029 года начнет резко сокращаться 1 7.01.2019, 20:22

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Население Китая достигнет пика – 1,44 млрд человек – к 2029 году, после чего начнется период резкого спада.

Об этом говорится в докладе Китайской академии общественных наук (CASS).

Ожидается, что к середине XXI века численность населения Китая снизится до 1,36 миллиарда, а численность рабочей силы сократится на 200 млн человек, передает gordonua.com.

Ученые предупредили, что в случае падения уровня рождаемости численность населения страны до 2065 года снизится до 1,17 миллиарда. Также они прогнозируют рост количества детей и людей пенсионного возраста.

В докладе отмечается, что демографическая ситуация может привести к неблагоприятным социальным и экономическим последствиям, а смягчение политики ограничения количества детей поможет решить демографическую проблему в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной перспективе приведет к увеличению числа иждивенцев.

По оценкам ООН, население Китая сейчас превышает 1,41 млрд человек.

Кампания "Одна семья – один ребенок" началась в Китае в 1979 году, чтобы регулировать рождаемость. Ее цель заключалась в том, чтобы количество населения страны к 2000 году ограничилось 1,2 млрд. Этот практически удалось выполнить – заданный уровень был превышен лишь на 42,5 млн.

В 2013 году в Китае несколько смягчили демографическую политику. Супругам разрешили иметь двоих детей, если хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, однако это не дало заметного увеличения рождаемости. В 2015 году в Китае отменили политику одного ребенка.

В 2016 году в Китае был зафиксирован рекордный уровень рождаемости: в стране родилось 17,86 млн детей.