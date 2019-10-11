Трамп сообщил об успешном ходе торговых переговоров с Китаем 4 11.10.2019, 8:57

Речь идет о вопросах валютного регулирования и защиты интеллектуальной собственности.

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил об успешном завершении первого дня торговых переговоров с Китаем, которые начались в Вашингтоне. Глава государства рассказал об этом во время пресс-брифинга, организованного на Южной лужайке перед Белым домом перед вылетом в Миннеаполис, сообщает «Голос Америки».

«Мы только что завершили переговоры с Китаем... Завтра у нас будут еще одни [переговоры]... Я думаю, что они проходят очень хорошо», - подчеркнул президент, добавив, что в пятницу он встретится в Белом доме с китайским вице-премьером Лю Хэ, возглавляющим торговую делегацию КНР.

Как сообщает Reuters, министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер вели переговоры с вице-премьером Лю Хэ и другими высокопоставленными представителями правительства КНР в течение семи часов. Переговоры проходили в офисе Торгового представителя США рядом с Белым домом.

Представитель Белого дома сообщил журналистам, что первый день переговоров действительно прошел очень хорошо – «вероятно лучше, чем ожидалось [ранее]», - добавил собеседник Reuters.

Улыбающийся Лю Хэ помахал рукой журналистам, выходя из офиса Торгового представителя, однако на вопросы прессы отвечать не стал. Заключительный этап переговоров состоится в пятницу.

Майрон Бриллиант, глава Торговой палаты США по международным вопросам, предполагает, что участники переговоров могли достичь сегодня соглашений по вопросам валютного рынка и защиты авторских прав. Бриллиант, посвященный в подробности встречи, рассказал журналистам, что переговорщики «попытались найти путь к более значимому соглашению», достигнув прогресса в вопросах доступа к рынкам и интеллектуальной собственности.

«Я полагаю, что на этой неделе даже есть возможность заключения валютного соглашения. Думаю, это может привести к решению администрации США не повышать тарифы с 15 октября», - заявил Бриллиант.