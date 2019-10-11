Jerusalem Post: Военные Израиля хотят помочь курдам 11.10.2019, 9:42

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Офицеры ЦАХАЛа обратились к властям страны.

Десятки офицеров запаса Армии обороны Израиля подписали петицию в "Фейсбуке", призывающую власти страны оказать помощь курдам в Сирии, которые оказались перед лицом вторжения турецких войск, пишет Jerusalem Post (перевод — ВВС).

"Мы, как израильтяне и как евреи, не можем стоять в стороне, когда у нас на глазах целый народ брошен своими союзниками и оказался без защиты, - говорится в петиции, организованной майором Яиром Финком. - Мы хорошо помним и пролитую кровь нашего народа, и что случается, когда страны всего мира бросают какой-то народ на произвол судьбы".

Петиция адресована премьер-министру и министру обороны Биньямину Нетаньяху, а также главе генштаба, генералу-полковнику Авиву Кохави.

Авторы петиции хотят, чтобы Израиль предоставил сирийским курдам продовольствие, одежду, лекарства, разведданные и какую-либо военную помощь.

Вскоре после публикации петиции Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен как-то помочь курдам.