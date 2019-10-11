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Первый «привет» туркам от курдов

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  • 11.10.2019, 16:52
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Первый «привет» туркам от курдов
Фото: Kurdishstruggle

Курды стараются действовать явно с опережением.

Демократические силы Сирии уже дали первый ответ на действия турецких вооруженных сил на севере Арабской республики — подвергли артиллерийскому обстрелу расположенный вблизи границы с Сирией турецкий город Нусайбин, сообщает иранское издание Farda, (перевод — inosmi.ru).

ИА «Фарс»: Об артобстреле города Нусайбин боевиками Демократических сил Сирии сообщает сирийское национальное телевидение.

Однако курды стараются действовать явно с опережением, пытаясь организовать против турецкого наступления подобие превентивного удара. Боевики курдских группировок, в ответ на действия турецких ВВС и артобстрелы сирийской территории, помимо артобстрелов, также подожгли несколько нефтяных скважин, расположенных в провинции Эль-Хасака.

Представитель Демократических сил Сирии, Кину Габриэль в интервью арабскому отделению телеканала Sky News заявил, что турецкая армия, несмотря на явное превосходство, в ходе своего текущего наступления на севере САР не сможет достичь ни одной из поставленных задач. Кроме того, он отметил, что у Демократических сил «есть, чем ответить» на турецкое вторжение, однако в чем именно будет заключаться «ответ» курдов, Габриэль не уточнил.

Напомним, что о начале боевых операций против курдов на севере Сирии еще до начала наступления сообщил в официальном заявлении сам президент Турецкой Республики, Реджеп Таип Эрдоган. Он одновременно, согласно конституции, считается и Верховным главнокомандующим турецких вооруженных сил.

Информированный источник в интервью для издания «Энаб Балади» заявил, что турецкие ВВС подвергли бомбардировкам и обстрелам семь пограничных районов на севере Сирии. Именно в этих районах, по словам турецких военных, сосредоточены представляющие угрозу Турции группировки боевиков, которых необходимо «зачистить», с тем, чтобы создать здесь в дальнейшем так называемые «коридоры безопасности». По данным источника, турецкая авиация подвергла обстрелу зернохранилища, расположенные в городе Рас эль-Айн, кроме того, ударам подверглись окрестности селения Мушарафа, а также городок Айн Иса к северу от Ракки. Таким образом, целями турецкой армии уже стали далеко не только «скопления боевиков», но и чисто гражданские объекты.

Кроме того, источник рассказал об обстреле селения Джарнак, расположенного в 3-х километрах к востоку от населенного пункта Камышлы. Он также добавил, что большинство жителей города Рас эль-Айн покинули город и бегут в сторону города Телль Абъяд. Связанное с сирийскими курдами информагентство «Инха» еще сообщило об обстреле селения Сафах, к западу от упомянутого города Рас эль-Айн.

Таким образом, масштабы турецкого наступления на данный момент уже действительно широки. А турецкое новостное агентство «CNN-Turk» сообщило, что турецкая авиация, для совершения боевых вылетов поднимается с аэродромов так называемой «военной базы № 8», провинции Диярбакыр. Сообщается о жертвах среди участников военной операции с обеих сторон, а именно. Есть сведения о 7 погибших и 23 раненых.


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