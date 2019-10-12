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Сильнейший за полвека тайфун достиг главного острова Японии

  • 12.10.2019, 20:26
Сильнейший за полвека тайфун достиг главного острова Японии

На данный момент известно о почти 80 пострадавших.

Мощный тайфун "Хагибис", который обрушился на Японию в субботу, 12 октября, достиг главного острова страны Хонсю и приближается к Токио. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.

По данным телеканала ANN, стихия, которая принесла на остров Хонсю порывы ветра до 60 м/с, движется в сторону японской столицы Токио. Власти объявили максимальный уровень опасности и начали эвакуацию населения.

Как сообщает телеканал NHK, жертвами тайфуна "Хагибис" стали уже по меньшей мере 2 человека в префектурах Гунма и Тиба. Также есть информация о 77 пострадавших в 26 японских префектурах. Еще четверо пропали без вести в перефектурах Гумма, Сидзуока, Нагано и Фукусима.


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