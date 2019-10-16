Reuters: США нанесли секретный киберудар по Ирану 16.10.2019, 11:45

Атака могла стать ответом за нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

США провели секретную кибератаку против Ирана после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии 14 сентября, пишет The Insider cо ссылкой на Reuters.

По словам неназванных чиновников, атака была проведена в конце сентября, чтобы подорвать способность Тегерана «распространять пропаганду». Одной из целей кибератак было некое иранское оборудование.

11 октября стало известно, что власти США приняли решение отправить в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тысячи военнослужащих после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco.

14 сентября нападению подверглись нефтеперерабатывающий завод на месторождении Абкаик — крупнейшем из НПЗ компании и крупнейшем в мире по стабилизации сырой нефти, а также предприятие по добыче нефти на месторождении Хураис.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, несмотря на это госсекретарь США Майк Помпео заявил, что доказательств этого нет, и обвинил в атаке Тегеран.

В Тегеране назвали эти обвинения ложью. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подчеркнул, что атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии вредят всему региону, что не входит в интересы его страны. Также в Тегеране отметили, что подобные обвинения являются американской традицией и не вызывают удивления.