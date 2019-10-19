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Россия нанесла мощные авиаудары в Сирии

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  • 19.10.2019, 15:21
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Россия нанесла мощные авиаудары в Сирии
Иллюстрационное фото

Атакована провинция Идлиб.

Авиация России 19 октября осуществила масштабную атаку на несколько объектов в сирийской провинции Идлиб, контролируемой джихадистами.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Al Masdar News.

ВКС России осуществили атаку на авиабазу "Тафтаназ", которую удерживали джихадисты группировки "Хайят Тахрир Аль-Шам".

По данным военного источника в соседней провинции Латакия, ВКС России совершили более десяти авиаударов по авиабазе "Тафтаназ" и ее окрестностях; это привело к уничтожению инфраструктуры и конвоя подкрепления, который должен был отправиться на фронт войны с сирийской армией.

Кроме ударов по авиабазе "Тафтаназ", ВКС России также возобновили атаку на крепость джихадистов город Рекая, в котором якобы находится один из главных командных центров "Хайят Тахрир Аль-Шам" в южном Идлибе.

Недавно российские ВКС усилили свои атаки на северо-западе Сирии на фоне сообщений о новом наступлении, который начнется армией режима Башара Асада и его союзниками в Идлибе, Хаме и Латакии.

Немецкий журналист Джулиан Рёпке в своем Twitter публикует кадры атаки российской авиации в Идлибе.

"Интересно, что санкциями против Москвы никто не угрожает", - отмечает он.

17 сентября 2018 года Турция и Россия подписали соглашение о зоне деэскалации на северо-западе Сирии. С тех пор в результате атак сил режима Асада и ВКС России погибли более 1,3 тысячи мирных жителей.


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