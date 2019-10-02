Как Россия стала марионеткой Китая 1 2.10.2019, 19:16

Даже для Далай-Ламы Россия - это Китай.

Вот есть даже среди моих френдов замечательные люди, считающие, что внешнеполитический суверенитет — это совершенно особая, не сводящаяся к другим, ценность, ради которой человеку стоит жертвовать иными благами: качеством жизни, свободой и т.д.

Тут сразу возникает вопрос, а что эти люди считают таким суверенитетом. Скорее всего, они скажут, что это возможность для государства поступать в отношениях с другими государствами исключительно из своих интересов, не с чем иным не сообразуясь. Определение, однако, хромое, поскольку с одной стороны можно сказать, что из этих видов государства поступают вообще всегда и во всем — даже в полной мере зависимые — так как иное поведение привело бы к санкциям со стороны те, от кого они зависят, а это не в их интересах. А с другой — после Чингизхана едва ли существовал на Земле режим, вовсе не считавшийся с другими государствами так или иначе.

Тем не менее, что-то в этом есть — как бы подразумевается, что есть некая высшая лига: небольшой клуб государств, в максимальной степени свободных в принятии внешнеполитических решений. Избавленных от необходимости "спрашивать разрешения" у других государств. В данном клубе, согласно представлениям этих френдов, конечно США, Китай, Россия, возможно, Иран и Индия.

Так вот.

Спешу их огорчить.

В рамках подобных представлений, Россия членом сего клуба не является, а является зависимым от Китая государством. Младшим его союзником, марионеткой.

Еще раз: речь идет не об угрозе превращения России во внешнеполитически зависимое от Китая государство, а о том, что эта зависимость уже сложилась в полной мере, причем довольно давно.

Ну, следите сами: за последние четверть века Россия ни разу не позволила себе ни только что действия, но даже высказывания, противоречащего китайским видам. Ни одна из многочисленных российских внешнеполитических эскапад не задевает интересы Китая, а порой прямо им соответствует, как например, возня в не нужной сто лет Венесуэле. Нынешний год обогатился уже и прямым выступлением в роли "китайской шестерки" - я про недавний инцидент с российскими самолетами у спорных островов.

При этом симметрии нет ни малейшей — Китай ни разу пальцем не пошевелил в пользу РФ ни в одной из конфликтных ситуаций с участием России. Не сделал ни одного публичного заявления соответствующего рода.

Можно примерно оценить, когда все это сложилось. Взять за начальную точку визит Ельцина в КНР в 1996 году. Именно в ходе этого визита китайцы заявили российской делегации, что считают нежелательным визит в Россию Далай-Ламы - и Россия послушно выполняет это "пожелание". Глава конфессии, имеющий в России 1.5 млн приверженцев среди представителей коренных российских народов, лишен возможности их окормлять — что делал перед этим регулярно. Никаких иных причин данного запрета, кроме неудовольствия Китая не существует. (Строго говоря, Далай-Лама приезжал один раз - кажется, в 2003 году - это был результат сложнейших дипломатических усилий Илюмджинова и , по всему, последующая реакция КНР отбила охоту его повторять.) При этом Далай-Лама без проблем посещает, к примеру, Италию, где им интересуются только профессора-востоковеды и несколько чудаков.

Иначе говоря, для Далай-Ламы Россия - это Китай: страна, куда путь для него закрыт , несмотря на миллионы живущих там духовных братьев.

В виду сказанного, ничуть не странна безвозмездная передача Китаю пригородов Хабаровска и других российских территорий. А размышляя о степени равноправности крупных торговых соглашений типа "Силы Сибири" можно только ухмыльнуться.

Лев Усыскин, Facebook