Полина Шарендо-Панасюк: Мы требуем ухода Лукашенко 77 22.10.2019, 8:40

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Полина Шарендо-Панасюк

Активистка «Европейской Беларуси» выступила на белорусском телевидении.

Cегодня на телеканале «Беларусь 3» выступила активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк.

Выступление можно было увидеть на телеканале «Беларусь 3» с 19:00 до 19:15.

Charter97.org публикует полный текст выступления Полины Шарендо-Панасюк.

«Приветствую вас, уважаемые брестчане!

Меня зовут Полина Шарендо-Панасюк, я представляю гражданскую кампанию «Европейская Беларусь». Хочу поблагодарить всех тех, кто поставил свою подпись за мое выдвижение. Однако я не буду призывать вас идти на выборы, потому что их, выборов, в Беларуси нет с 1994 года. Диктатор Лукашенко забрал у белорусов неотъемлемое право любого человека - выбор.

Все эти годы наша страна жила на иллюзиях и обмане. Остальной мир сделал огромный шаг вперед, в Беларуси же время словно остановилось, так как государственная система работает не на развитие страны, а на сохранение власти диктатора. Из этого следуют почти все проблемы, с которыми мы сталкиваемся - от бытовых до общегосударственных.

Вместо достойной зарплаты и защиты интересов трудящихся - кабальная контрактная система; вместо создания современных производств - консервация морально устаревших советских методов хозяйствования; вместо нормальных стипендий и пенсий - подачки к выборам; вместо современной медицины и образования - парады, ледовые дворцы, очередные помпезные резиденции для диктатора.

Почти три миллиона белорусов, даже по официальной статистике, не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг.

За 25 лет население Беларуси сократилось более, чем на миллион человек. Сотни тысяч соотечественников вынуждены искать заработок за рубежом. Здоровье жителей целых городов - таких, как Брест, Светлогорск, Новополоцк - находится под угрозой из-за незаконных вредных производств. Нам, брестчанам, известная ситуация с заводом аккумуляторных батарей. Власти врут, будто завод закрыт, он продолжает отравлять нашу окружающею среду. Поэтому протесты против завода продолжаются.

Также власти готовятся запустить атомную электростанцию в Островце, строительство которой сопровождалось скандалами, авариями и ложью ответственных за нее возведение чиновников. Беларуси, которая уже пережила Чернобыль, грозит новая, более страшная экологическая катастрофа. Не верьте лживой пропаганде, что якобы станция обеспечит вам энергетическую безопасность. На самом деле вы получите атомную бомбу у себя под боком, дорогую электроэнергию и еще большую зависимость от России.

Для жителей Бреста очень актуальными являются поездки в Польшу. На фоне бедственного экономического положения Беларуси Польша становится источником доступных и качественных товаров, позволяя тысячам наших сограждан поддерживать приемлемый образ жизни. И что делает наше «социально-ориентированное» государство? Методично раз за разом ограничивает ввоз товаров и облагает их неправомерно большими пошлинами. Именно белорусская власть, а не Европа, виновата в том, что стоимость виз для белорусов самая высокая на континенте. Не хочет эта власть вводить и малое пограничное движение с Польшей, которое позволило бы жителям приграничных регионов обеих стран ездить друг к другу без виз. Гражданская кампания «Европейская Беларусь» провела ряд акций в поддержку этой идеи и выступает за немедленную ратификацию белорусской стороной соглашения о малом пограничном движении.

Через господствующее в Беларуси беззаконие страна приобрела печальный статус «последней диктатуры Европы». Мы оказались на обочине мировых экономических и культурных процессов. Страна находится на грани утраты независимости - за нашими спинами Путин и Лукашенко ведут переговоры о вхождении Беларуси в состав России.

25 лет назад нас лишили права самим выбирать свою власть. Ни одни «выборы» и «референдумы», которые проводились в Беларуси за это время, не были признаны демократическими странами и международными организациями. Поэтому все отрасли т.н. «власти», с ее декретами и указами, - являются нелегитимными. Только с возвращения настоящих выборов начнутся настоящие перемены. Добиваться этого нужно всем вместе через массовые акции протеста - это единственная сила, которую понимает диктатура.

Мы требуем ухода Лукашенко, проведения настоящих свободных выборов и смены власти на всех уровнях.

Мы требуем закрытия Островецкой атомной станции, запуск которой грозит выживанию белорусов как народа.

Мы требуем обеспечить нашим соотечественникам достойную работу за достойную зарплату на родине.

Мы хотим, чтобы Беларусь возродилась, и мы знаем, как это сделать. Ближайший год будет решающим!

Будем вместе, и Беларусь станет свободной! Жыве Беларусь!»