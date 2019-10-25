Дмитрий Полиенко: Солидарность чувствовал даже за толстыми стенами 4 25.10.2019, 13:26

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Активист рассказал, как ему удалось выстоять в борьбе против системы.

Cегодня закончился суд над активистом анархистского движения Дмитрием Полиенко. Активиста осудили на три года заключения без направления в места лишения свободы (так называемая «домашняя химия»). Еще один год «сняли» по амнистии. Кроме того, 7 месяцев пребывания в изоляторе засчитываются по формуле «день за два». Таким образом, Полиенко будет находиться на домашней химии около 10 месяцев.

Фото: Евгения Долгая

Сразу же после оглашения приговора суда Дмитрий Полиенко поговорил с сайтом Charter97.org:

- По решению суда меня не направили в колонию — приговор мягкий. Однако это делается только для того, чтобы в Беларуси не было новых политзаключенных. Только поэтому.

Когда я находился в СИЗО, на меня неоднократно оказывалось давление. Подписывались лживые, фальшивые рапорты, якобы за сон, за курение в неположенном месте и так далее. Но после того, как я объявил голодовку, давление прекратилось.

Я был вынужден пойти на такой крайний шаг, как вскрытие вен, потому что хотел дать понять судье, что не бросаю слова на ветер и то, что делать суд закрытым незаконно.

Мое дело абсурдное — оно шито белыми нитками. Это было видно и очевидно абсолютно всем. Меня обвиняют только со слов потерпевшего, они верят только его сказке. Сказке, которую ему рассказали оперативники — сотрудники УБОП, с которыми была заключена сделка.

Я очень чувствовал поддержку и солидарность со стороны активистов и неравнодушных людей. Это было ощутимо даже тогда, когда я находился в СИЗО за толстыми стенами. Именно благодаря всей этой солидарности я сейчас и нахожусь на свободе!

Напомним, что активиста осудили только по ч. 3 ст. 339 УК («хулиганство»).

Первоначально процесс должен был быть закрытым. В знак протеста против этого в начале первого судебного заседания Дмитрий Полиенко вскрыл себе вены. Благодаря этому с активиста была снята большая часть «обвинений».

Дмитрий Полиенко был признан политзаключенным международными правозащитными организациями, в том числе Amnesty International.

Фото: ПЦ «Весна»

Во время процесса акции солидарности с Дмитрием Полиенко проходили во всей стране. Гражданская кампания «Европейская Беларусь» проводила пикеты по сбору подписей с требованием освободить активиста возле здания суда. В день вынесения приговора «Европейская Беларусь» также провела возле суда агитационный пикет в поддержку Дмитрия Полиенко.

Сразу после выхода на свободу Дмитрий Полиенко присоединился к агитационному пикету «Европейской Беларуси». Активисты гражданской кампании встретили его салютом и аплодисментами.