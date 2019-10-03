Эксперт о «лечении» якутского шамана: Это старая советская традиция в отношении инакомыслящих 3 3.10.2019, 20:20

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шаман Александр Габышев

Сегодня российская экспертиза признала невменяемым шамана-воина Александра Габышева.

В марте 2019 года шаман из Якутии Александр Габышев отправился в Москву для проведения «обряда изгнания Путина», которого он считал «порождением темных сил». 19 сентября силовики задержали Габышева в лагере, разбитом отрядом шамана на границе Бурятии и Иркутской области, и доставили насильственным образом сначала в Улан-Удэ, а потом в Якутск, где его поместили в психиатрический диспансер. Реакцию российских властей на поход якутского шамана в эфире Польского Радио комментировала эксперт по делам России из Центра восточно-европейских исследований Анна Лабушевская.

- Какое-то время имя якутского шамана было у всех устах. Как так получилось, что он стал звездой социальных сетей?

- 51-летний Александр Габышев закончил университет в Якутске. Он изучал историю, но так и не стал историком. Он работал сторожем и кочегаром. В свое время он получил жизненную травму, потеряв свою семью. После этого он жил в лесу, где, как он утверждает, на него снизошло откровение, после чего он почувствовал в себе силу шамана. Стоит отметить, что Якутия остается тем регионом, который хранит традицию шаманизма, вот почему явление, когда человек начинает чувствовать в себе силу шамана, здесь весьма обычное. Чего не скажешь о самой силе шаманов, которая заключается в мощной связи с предками, от которых они узнают, как должен жить человек в этом мире, и передают это знание своим сторонникам. Шаманы также в состоянии устанавливать связь с разного рода силами, как темными, так и светлыми. Александр Габышев утверждает, что он является представителем светлой магии.

- В какой момент в этой истории появилось имя Владимира Путина?

- В марте этого года Александр Габышев почувствовал настолько мощную силу, которая в состоянии противостоять темным силам, сосредоточенным в Кремле, которые угнетают Россию и не позволяют россиянам наслаждаться свободой. После этого Александр Габышев объявил о пешем походе, заявив, что в августе 2021 года намерен прибыть из Якутска в Москву. При этом он заявил, что по дороге будет проповедовать людям о том, как должна выглядеть политика России, и как политики должны управлять страной. Предполагалось, что большим финалом этого похода станет обряд изгнания демонов из Кремля, вплоть до изгнания Путина, которым, по словам Габышава, овладевают темные силы. То есть белая магия шамана Габышева должна была противостоять темной магии Кремля, чтобы очистить Россию, направив ее в русло демократии и свободы. По мнению Габышева, столь долгое удерживание власти в одних руках противоречит этим принципам. Это мнение разделяют многие россияне, о чем свидетельствуют многочисленные протесты, которые мы наблюдаем в этом году.

- Как реагировали люди на идею якутского шамана?

- Поход Габышева продолжался с марта. Ему предстояло преодолеть очень большое расстояние. Когда он дошел до Читы, в южной Сибири, у него уже было несколько сторонников, которые сочли его идею выступить против гнета свободы и коррумпированной власти в подобной форме замечательной. Они шли по автострадам, рядом останавливались водители, разговаривали с Габышевым, ознакамливались с его идеями. В какой-то момент этот поход приобрел широкую огласку, во многом – благодаря социальным сетям, которые сделали из Габышева настоящую звезду. У него, в частности, был свой ютюб-канал, на котором он рассказывал о том, как продвигается его поход. Его ролики набрали свыше миллиона просмотров. В масштабах России это не так много, но уже заметно. В том числе для властей. В Чите был организован митинг, в ходе которого Габышев со своими сторонниками встретились с местным населением, которое их поддержало. Это еще больше не понравилось властям. Кризис начался в начале сентября, когда шаман дошел до Улан-Удэ, столицы Бурятии. Там ему навстречу вышли несколько бурятских шаманов-сторонников Путина, которые посоветовали ему подобру-поздорову возвращаться, а если нет – они уничтожат его своей магией. Габышев не поддался на их уговоры, пошел дальше и в ночь с 19-го на 20-е сентября на его лагерь напали вооруженные люди в масках, которые среди ночи выволокли шамана из его юрты и увезли в неизвестном направлении. На следующий день стало известно, что он был задержан по обвинению в организации экстремисткой группировки. Это очень серьезное обвинение, за которое можно получить несколько лет колонии. В итоге Габышев был доставлен в Якутск, где он должен был пройти психиатрическое обследование. Это старая добрая советская традиция в отношении инакомыслящих. В итоге, сразу после первой консультации шамана освободили под подписку, что он не будет отдаляться от места своего жительства.

- Как вы оцениваете реакцию российских властей? Неужели в Кремле действительно испугались якутского шамана?

- С рациональной точки зрения, это было превентивное действие. Российские власти не любят проявлений вольнодумства. Они хотели остановить шествие шамана еще до того, как оно получило резонанс, вдали от Москвы.