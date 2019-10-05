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Политический стендап

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  • 5.10.2019, 11:10
  • 3,294
Политический стендап
Фото: president.gov.ua

Как Зеленский поправлял Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз сделал замечания Лукашенко, когда тот выступал на Форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире 4 октября. Видео опубликовало Радіо Свобода.

"Много, Владимир Александрович, журналистов. Они вот точно сейчас мое заявление истолкуют, как будто мы против России или Китая нацелены. Да нет..." – сказал Лукашенко, а Зеленский перебил его словами: "А вы не стесняйтесь". Лукашенко в ответ засмеялся. "Это шутка, Александр Григорьевич", – добавил украинский президент. "Ну, Владимир Александрович, я вас за язык не тянул, я не стесняюсь..." – заявил Лукашенко.

Позже правитель Беларуси по ошибке назвал место проведения форума "регионами России".

"И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов – они как раз помогли нам быстрее подойти к уже больше шести миллиардов..." – сказал Лукашенко.

"Украины, Александр Григорьевич", – перебил Зеленский.

"Я испугался, думал: неужели я "Владимир Владимирович" сказал?" – ответил Лукашенко.

"Слава богу, нет", – добавил украинский президент.


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