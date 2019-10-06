Легальная акция в защиту независимости в Минске 1 6.10.2019, 10:11

Митинг в защиту независимости начнется в 14.00 на площади Свободы.

«Народная Грамада» в рамках кампании по сбору подписей за выдвижение кандидатов проводит сегодня в Минске митинг в защиту независимости Беларуси. Акция начнется в 14.00 на площади Свободы.

Один из лозунгов акции: «Пока ты спал, Лука Родину продал!».

Лидер «Народной Грамады» Николай Статкевич сделал заявление накануне акции:

«Сегодня, 6 октября, в 14.00 на минской площади Свободы начнется митинг за независимость. Митинг будет проходить в юридических рамках предвыборных пикетов «кандидатов в депутаты» от «Народной Грамады» и поэтому имеет легальный статус. Мы уже провели такие митинги с моим участием в 19 городах страны.

Тема независимости очень важна. Но в стране огромное количество внутренних проблем. Опыт моих встреч в регионах показывает, что люди хотят поговорить о своих проблемах. Поэтому пикеты «Народной Грамады" будут выставлены на пл. Свободы за 2 часа до митинга - с 12.00.

Я тоже с этого времени буду присутствовать на площади и смогу ответить на любые вопросы людей.

До встречи!»