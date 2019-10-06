Вице-спикер Сейма Польши: Я знаю, чего боится Путин 7 6.10.2019, 20:05

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Фото: Polskie Radio

Малгожата Госевская сделала заявление во время визита в Чикаго.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская заявила, что запрет для нее въезда в Россию является местью за деятельность во имя демократии на востоке Европы. Так Малгожата Госевская во время пребывания в Чикаго прокомментировала признание ее властями РФ персоной нон-грата, передает «Польское радио».

Вице-спикер Сейма не скрывала, что ожидала такого шага со стороны российских властей. По ее мнению, это связано с тем, что она на протяжении многих лет поддерживает демократические силы в России.

«Я знаю, чего боится президент Путин. Прежде всего, он боится правды, a я правду провозглашаю», - сказала Малгожата Госевская.

Вице-спикер Сейма назвала «странной» форму, в которой ей была передана информация о запрете въезда в Россию. Это произошло на польско-белорусской границе. О решении российских властей Малгожате Госевской сообщил во время подробной проверки сотрудник пограничной службы Беларуси.

После этого инцидента МИД РФ подтвердил свое решение.

Во время визита в Чикаго вице-спикер Сейма встретится с местной украинской диаспорой. Во время встречи впервые в США состоится показ документального фильма «Дружба в тени Кремля. Завтра Украина» о незаконных действиях России в этой стране.