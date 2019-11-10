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В Польше возник колоссальный спрос на водителей

  • 10.11.2019, 15:13
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В Польше возник колоссальный спрос на водителей

Через два года их дефицит достигнет 200 тысяч.

Спрос на услуги перевозчиков настолько большой, что катастрофически не хватает водителей, - пишет на первой полосе Rzeczpospolita (перевод — polskieradio.pl), добавляя, что с января будет еще хуже. «Времена, когда дешевое такси или, например, автомобиль Uber подъезжал через несколько минут, после вызова, уходят в историю».

В каждом большом городе Польши не хватает по крайней мере нескольких тысяч водителей. Что касается всего сектора перевозок, в том числе и грузовых, то через два года дефицит водителей достигнет 200 тысяч.

Эксперты уверены, что нехватка водителей ударит по кошелькам клиентов, так как невозможно будет долго удерживать цены. В то же время, чтобы удовлетворить растущий спрос на перевозочные услуги, компании, которые еще недавно были конкурентами, объединяют силы: если, например, кто-то заказывает такси одной фирмы, приезжает машина другой.


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