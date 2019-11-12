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Лукашенко встретился с федеральным президентом Австрии

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  • 12.11.2019, 17:12
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Лукашенко встретился с федеральным президентом Австрии
Фото: Андрей Стасевич/БЕЛТА

Диктатору задали неприятный вопрос.

Лукашенко в рамках официального визита в Австрию встретился с федеральным президентом страны Александром Ван дер Белленом, сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

Лукашенко приняли в дворце Хофбург.

Политики уже встречались в прошлом году. Александр Ван дер Беллен прилетал в Минске на открытие мемориального комплекса на месте лагеря смерти в Малом Тростенце.

К визиту Лукашенко в Вену приурочен беларусско-австрийский бизнес-форум.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Беларусь не сможет войти в Совет Европы, пока не отменит смертную казнь. При этом австрийский лидер добавил, что был бы рад членству Беларуси в Совете Европы.

«Что касается Совета Европы и нашего членства. Примете? Спасибо. Нет? Потерпим», - сказал Лукашенко журналистам после переговоров с Ван дер Белленом.


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