Трамп о Боливии: Эти события посылают мощный сигнал нелегитимным режимам 4 12.11.2019, 20:04

Дональд Трамп

Президент США приветствовал отставку левого правителя Боливии Эво Моралеса.

Президент США Дональд Трамп назвал отставку «важным моментом для демократии в Западном полушарии» и предупреждением для «нелегитимных» режимов Венесуэлы и Никарагуа, передает «Голос Америки».

«Эти события посылают мощный сигнал нелегитимным режимам Венесуэлы и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда будут преобладать», – сказал Трамп, имея в виду две другие латиноамериканские страны с левыми правительствами, против которых направлены усилия его администрации.

Моралес, первый представитель коренного населения Боливии на посту президента, добивался избрания на четвертый срок, несмотря на конституционный запрет. Трамп назвал его отставку «важным моментом для демократии в Западном полушарии».

«После почти 14 лет [правления] и недавней попытки обойти боливийскую конституцию и волю народа, уход Моралеса сохраняет демократию и открывает возможность для того, чтобы голос боливийского народа был услышан», – говорится в заявлении Трампа.

«Соединенные Штаты аплодируют боливийскому народу за требования свободы, а боливийским военным – за выполнение присяги защищать не одного человека, а конституцию Боливии», – добавил он.

Моралес ушел в отставку в воскресенье, после того как силы безопасности отказали ему в поддержке перед лицом общественных протестов и появления доклада Организации американских государств, указавшего на нарушения на выборах в октябре.

В понедельник вечером он вылетел в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.

Сотрудник Госдепартамента отверг заявления, что боливийские военные устроили переворот, назвав их «ложной интерпретацией событий».

«Вы, конечно же, видели заявления Моралеса и его сторонников, называющих его жертвой переворота, несмотря на тот факт, что все эти события ясно показывают, что боливийский народ просто устал от правительства, которое игнорирует волю своих избирателей», – сказал чиновник.