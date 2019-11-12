Лукашенко - президенту Австрии: А может австрийцы тоже хотят, чтобы была смертная казнь 29 12.11.2019, 20:22

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Белорусский диктатор шокировал своим заявлением европейских журналистов.

Сегодня в Вене во дворце Хофбург состоялась встреча Александра Лукашенко и Александра Ван дер Беллена. После встреча состоялась пресс-конференция двух руководителей.

На ней был корреспондент телеканала «Настоящее время» Егор Максимов. Он рассказал «Радыё Свабода» о самых ярких моментах пресс-конференции Лукашенко и Ван дер Беллена.

- Вопросов было довольно мало. Со стороны белорусских журналистов их задавал только президентский пул. Было только три вопроса от них, больше никому не разрешили. Вопросы касались инвестиций в Беларусь, экономических взаимоотношений, ничего острого там не было.

Встреча была посвящена будущему гипотетическому партнерству Минске и Евросоюза. Но сразу было сказано, что этому мешает. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, как только вышел к прессе, сразу сказал, что его не устраивает смертная казнь в Беларуси и он выступает категорически против этого.

Лукашенко воспринял это заявление и дальнейшие вопросы о смертной казни довольно болезненно. Он заявил, что в Беларуси смертная казнь одобрил народ на «референдуме». А в Австрии такого референдума не было. «Может народ и у вас хочет, чтобы была смертная казнь, просто вы не знаете», - сказал Лукашенко.

Мол, вот такая у вас демократия, и вообще - посмотрите на США и Китай.

Лукашенко также признал, что он больше авторитарный правитель, чем все европейские политики, но добавил, что это нужно Беларуси, что это «идет на пользу стране».

В ответ на все более менее острые вопросы европейских журналистов он призвал их всех приехать в Беларусь и посмотреть, что там на самом деле все хорошо, все люди счастливы и имеется полная демократия.

Также его спросили по поводу возможного членства в Совете Европы, он ответил: «Получится - спасибо, не примете - мы потерпим».

На мой взгляд, самым интересен был ответ на очередной вопрос о демократии в Беларуси, когда Лукашенко сказал, что ему лично и всей стране очень нелегко, потому что она зажата между Востоком и Западом и ему приходится как-то маневрировать между двумя сторонами конфликта.