Представитель оппозиции Томаш Гродзкий избран спикером Сената Польши 12.11.2019, 21:27

Сенатор Томаш Гродзский во время заседания Сената X созыва

PAP/Tomasz Gzell

За его кандидатуру свой голос отдал 51 сенатор.

Томаш Гродзкий из «Гражданской коалиции» был избран спикером Сената Польши.

За его кандидатуру свой голос отдал 51 сенатор. За Станислава Карчевского из партии «Право и справедливость», который во время прошлого созыва Сената испонял должность спикера, отдали свои голоса 48 депутатов. Один сенатор воздержался, передает «Радио Польша».

После объявления результатов голосования Станислав Карчевский поздравил Томаша Гродзкого с новой должностью.

Во время своего выступления перед сенаторами Томаш Гродзкий отметил, что его избрание на должность спикера Сената – это победа демократии.

Томаш Гродзкий родом из Щецина. В 2015 году он стал щецинским сенатором «Гражданской коалиции», ранее он многие годы выполнял функцию советника в Щецине.

Томаш Гродзкий - профессор медицинских наук, врач-хирург.