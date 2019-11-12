Бастующий минский вуз подал апелляцию в Минобразования 12.11.2019, 21:43

Студенты хотят продолжить учебу в своем вузе

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студенты намерены бороться до победы.

11 ноября несколько сотен студентов Минского инновационного университета вышли на забастовку, потому что пяти специальностям не продлили аккредитацию. Минобразования назвало забастовку манипулированием общественным мнением и обвинило администрацию вуза в подстрекательстве студентов. 12 ноября университет подал апелляцию, передает kp.by.

- Около пяти часов вечера 12 ноября нашу апелляцию зарегистрировали, - уточняет ректор МИУ Николай Суша. - На месте был директор Департамента контроля качества образования Михаил Мирончик. Я попросил прокомментировать некоторые вопросы. Он сказал, что в течение 14 дней мы получим ответ.

Учредитель и ректор МИУ Николай Суша

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня студенты вышли на пары: об этом попросил декан на вчерашней забастовке.

- Но нам очень сложно заниматься учебой в таком подвешенном состоянии. И на самом деле мы бастуем против решения о непродлении аккредитации до сих пор, - поделился один из студентов. - Старосты получили освобождение, потому что занимаются всеми вопросами.

Декан факультета коммуникаций, экономики и права Алексей Потоцкий

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кроме того, студенческий актив по просьбе Министерства образования встретился с начальником главного управления высшего и среднего специального Сергеем Касперовичем.

- Касперович заявил, что если вузу придется еще раз проходить аккредитацию, студентам, которые проходили, это будет не нужно делать, им дадут спокойно доучиться и сдать госэкзамены, - говорит ректор.

Николай Васильевич - ректор МИУ с момента основания вуза

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На встрече говорили о том, что Минобр поспособствует переводу студентов в другие вузы, если МИУ закроется.

- Студенты категорически отказались, - говорит Николай Васильевич.

Рассказываем несколько историй, почему студенты так стоят за свой вуз.

«Не закрывают пропуски задним числом и не ставят зачеты за субботник»

- Лично я сдала общую теорию права на 100%, уголовное право - на 93%, гражданское право - на 97% (во время аккредитации студенты писали работы, чтобы показать уровень знаний – Ред.). Я показала уровень качества образования, - говорит четверокурсница специальности «Правоведение» Диана Гордейчик. - В моей группе есть люди, которые получили 100 баллов по трем предметам из четырех! Если бы мы не прошли контрольные тесты, наш вуз был в ужасном состоянии, имел плохой преподавательский состав, я была бы безумна рада, что вуз закроют, и я получу диплом другого вуза, но я хочу получить диплом здесь.

Еще одна причина, по словам Дианы, преподаватели.

- Многие из них - практики. Они всегда помогут и поддержат, - рассказывает студентка. - Но в каких бы хороших отношениях ни были мы с преподавателями, никто никогда не закрывает пропущенные занятия задним числом и не ставит зачеты за красивые глаза или за то, что ты сходил на хоккей или субботник.

Отстоять вуз и поддержать друг друга собрались студенты, преподаватели, родители и администрация

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Второкурсница Елизавета Година предполагает, что причина неаккредитации в каких-то недомолвках Министерства образования с университетом.

- Но это вопрос к министерству, а не к нам, - говорит Лиза. - И мне хочется спросить: неужели из-за этого мы должны остаться на улице? Нам придется сдавать академическую разницу и адаптироваться к другому вузу. Я слышу истории от своих друзей, что происходит в других университетах, я очень счастлива, что поступила именно сюда.

«С друзьями с истфака БГУ обсудил - историю! А я ведь программист!»

Третьекурсник Виктор учится на программиста. Поначалу парень хотел перевестись в БГУИР, но уже тогда его напугала академическая разница. И это была не единственная причина, почему парень остался в МИУ.

- Все знают, что БГУИР - лучший IT-вуз в нашей стране, - говорит Витя. - У нас в университете преподаватели идут навстречу. Но не в ущерб знаниям или законам! Однажды я очень просил автомат, но так и не смог договориться с преподавателем. Это еще один показатель того, что преподаватели хотят для нас знаний, а не отчитать материал и забыть.

11 ноября ректор выступил перед студентами

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще один программист - второкурсник Петр Радивон.

- Летом я встречался со своими друзьями - некоторые из них уже окончили университет, некоторые еще учатся на истфаке БГУ. И нам было что обсудить - историю! А я, напомню, программист! Мы говорили о влиянии архитектуры на общество. Университет дает нам важные знания - и по специальности, и для общего развития. Я предлагаю запустить флэшмоб в соцсетях, где мы будем делиться любопытными фактами, которых не знают наши друзья или родители.

Парни и девушки объяснили, почему они отстаивают свой университет

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студенты говорят и об общежитии.

- Я расскажу пример своего брата, который учился в госуниверситете, - рассказывает второкурсница специальности «Современные иностранные языки». - Общежитие у них было, мягко говоря, не очень: под батареей была огромная дыра, ходили в куртках! Я в прошлом году жила в общежитии - и оно было просто идеальным: три душевые кабины на 9 девочек, каждое утро убирала уборщица, громадная кухня...

Первокурсник Антон Дуняшенко до МИУ успел поучиться и в другом вузе.

- Мне есть с чем сравнивать, - говорит молодой человек. - У нас книг мало? (Недостаточное количество бумажных книг в библиотеке – одна из претензий – Ред.) Когда я учился в государственном вузе, у нас один учебник был на 10-15 человек. А еще нам часто угрожали санкциями, если мы не пойдем на какое-то мероприятие. Здесь никаких поблажек мы не получаем за это.

Студенты собрались, чтобы показать свое несогласие

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, в начале ноября стало известно, что пяти специальностям Минского инновационного университета не продляют аккредитацию. Студенты подтвердили знания, но Департамент контроля качества нашел недочеты в работе вуза. Среди таких, например, несоответствие количества книг в библиотеке нормам или отсутствие положения по заселению в общежитие. В худшем случае университет могут закрыть.

Студенты, узнав о непродлении аккредитации, устроили забастовку и вместо пар собрались в университете с плакатами:

Ждали в вузе и представителей Минобразования, но не дождались. Поздно вечером на сайте Минобра появился комментарий, в котором в достаточно общей форме перечисляются замечания, которые предъявляются вузу и предлагается решение:

- Первое - устранить все замечания комиссии и обратиться с заявлением в Департамент контроля качества образования для проведения повторной аккредитации; второе - закрыть неаккредитованные специальности. Кроме того, у университета есть право на апелляцию.

Его вуз на данный момент и реализовал.