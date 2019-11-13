Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 миллиардов 3 13.11.2019, 8:43

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Американский лидер написал письмо турецкому коллеге.

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговое соглашение на $100 млрд, а также способ обхода американских санкций в связи с покупкой Турцией российских зенитных комплексов С-400. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации (перевод — РБК).

По данным издания, соответствующее письмо было направлено Эрдогану на прошлой неделе в целях улучшения отношений между США и Турцией, которые испортились после проведения Анкарой военной операции в Сирии.

В минувший вторник, 12 ноября, Эрдоган отправился с официальным двухдневным визитом в Вашингтон, где планирует провести переговоры с Трампом в формате «один на один». В прошлом месяце палата представителей конгресса США поддержала введение санкций в отношении Турции. «Ужасно, что Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом, после того как тот напал на наших сирийских курдских союзников, а турецкие силы совершили то, что сама администрация называет военными преступлениями», — сказал сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

По словам одного из собеседников WP, в настоящее время администрация Трампа пытается убедить Турцию отказаться от ввода в эксплуатацию купленных у России С-400, чтобы эти ЗРК не были поставлены на дежурство и тем самым не получили возможность доступа к система коммуникации и защиты американских истребителей F-35. Таким образом, Анкара получает шанс вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать санкций.

Другой собеседник издания рассказал, что нынешний визит Эрдогана в Соединенные Штаты предоставляет Трампу возможность для «полного и откровенного разговора» с Анкарой, необходимого для решения двусторонних проблем. «Заключение любой торговой сделки в первую очередь требует конкретного прогресса в решении основных вопросов, таких как покупка Турцией российских С-400», — заявил анонимный источник в Белом доме.

Кроме того, в очередном обращении Трамп предупредил турецкого лидера, что неспособность достичь соглашения по российским ЗРК может привести к неизбежности новых санкций против Анкары. Соглашение, однако, может также ослабить рвение некоторых сенаторов наказать Турцию за само вторжение. При этом сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что рассмотрит вопрос об отмене санкций, связанных с вторжением Анкары в Сирию, если турецкие войска будут выведены из северо-восточной части республики.

Контракт на поставку четырех дивизионов ЗРК С-400 Россия и Турция подписали в 2017 году, сумма сделки составила $2,5 млрд. В середине июля начались первые поставки компонентов зенитно-ракетных комплексов в Анкару. Прибытие последней партии С-400 ожидается в ноябре-декабре этого года. В ответ на это Соединенные Штаты отказались от поставок Анкаре систем Patriot, а также пригрозили санкциями и исключением Турции из программы поставок американских истребителей F-35. Протест Вашингтона относительно поставок в Турцию российского вооружения объясняется в том числе опасениями, что ЗРК С-400 могут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II.