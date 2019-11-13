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Белый дом: Сирийские курды остаются союзниками США

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  • 13.11.2019, 12:19
Белый дом: Сирийские курды остаются союзниками США
Фото: AFP

Заявление было сделано накануне встречи Трампа с Эрдоганом.

Соединенные Штаты не собираются выходить из альянса с сирийскими курдами, входящими в состав Сирийских демократических сил (СДС). Об этом заявил высокопоставленный сотрудник администрации Белого дома, сообщает «Голос Америки».

Ранее Турция потребовала, чтобы Вашингтон прекратил поддерживать курдских боевиков, которых Анкара считает террористами.

«[У нас] нет намерения прекращать это сотрудничество», - заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома во время телефонной пресс-конференции, которая прошла накануне встречи президента Дональда Трампа с его турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом.

Лидеры США и Турции проведут переговоры в Белом доме в среду, 13 ноября.


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