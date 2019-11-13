Израиль подвергся массированному обстрелу из сектора Газа 13.11.2019, 13:21

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Военным удается перехватить большинство ракет.

Армия обороны Израиля сообщает, что утром, 13 ноября, из сектора Газа палестинские радикалы продолжили обстрел страны. Военным удается перехватить большинство ракет.

«Массированный ракетный обстрел из сектора Газа по Израилю», – сообщает в Twitter Армия обороны.

Обстрелы и обмены ударами начались после того, как во время бомбардировки сектора Газа был убит командир радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Баха Абу аль-Ата.

В результате, как сообщает телеканал Al Arabiya, палестинские боевики выпустили по Израилю 220 ракет. Израильская система воздушной обороны «Железный купол» перехватила 90% ракет.

В свою очередь жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали уже 11 человек, 49 ранены.