Экономист: БелАЭС снизит не цены на электричество, а курс белорусского рубля 2 14.11.2019, 9:30

2,238

Через год Беларусь потеряет «подушку безопасности» на валютном рынке.

Государственный долг Беларуси в 2020 году вырастет примерно на 11 млрд. рублей по сравнению с текущем значением и достигнет 54,4 млрд. рублей, так как будет учтен российский кредит на строительство БелАЭС. Расходы на обслуживание этого кредита, если правительство не примет специальные меры, приведут к росту спроса на валюту и ослаблению белорусского рубля, пишет в статье на сайте «Белрынок» экономист Владимир Тарасов.

В соответствие с соглашением о выделении Россией государственного экспортного кредита для строительства БелАЭС, подписанном в конце 2011 года, правительство РФ обещало выделить на эти цели до 10 млрд. долларов. Но затем в России произошла девальвация рубля, и затраты на строительство в долларовом выражении значительно сократились. В результате речь сейчас идет уже всего о 7 млрд. долларов, но сумма еще не определена.

Погашение кредита, согласно соглашению, начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2021 года, и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев. Если исходить из суммы кредита в объеме 7 млрд. долларов, получится ежегодно примерно 450 млн. долларов.

Но есть еще проценты. На 50% суммы каждой использованной части кредита они должны начисляться по ставке 5,23% годовых, на вторую половину кредита процентная ставка составит LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах, увеличенную на маржу в размере 1,83% годовых. Это составит около 3-4% годовых. Таким образом, в виде процентов надо платить еще около 250-300 млн. долларов ежегодно.

Итого получится примерно 700 млн. долларов в год. Правда, удастся сократить импорт российского газа, который используется для производства электроэнергии. Но это вряд ли удастся осуществить в значительных объемах, так как БелАЭС строилась для увеличения производства электроэнергии в РБ в связи с ожидаемым ростом спроса на нее, а не для замены газовых электростанций. Поэтому просто взять и отказаться от газа не получится, на модернизацию системы электроснабжения Беларуси в целях экономии газа потребуются дополнительные капиталовложения. Возможно, какое-то количество электроэнергии удастся экспортировать, но из-за позиции Литвы по данному вопросу, на многое рассчитывать не приходится.

Правда, белорусская сторона уже несколько лет добивается смягчения условий получения кредита. Она предлагает увеличить срок возврата кредита на 10 лет, а также снизить проценты по нему до 3%. Но шансы на то, что Россия согласится на это, близки к нулю, так как заключение соглашения об углубленной интеграции двух стран в рамках Союзного государства на устраивающих Россию условиях маловероятно, а без этого президент России Владимир Путин вряд ли пойдет на оказание дополнительных преференций Беларуси.

Через год Беларусь потеряет «подушку безопасности» на валютном рынке

Таким образом, где-то с конца 2020 года или, по крайней мере, не позднее 1 апреля 2021 года расходы РБ по обслуживанию государственного долга увеличатся примерно на 1-1,5 млрд. рублей в год. По сравнению с суммами, которые Беларусь уже расходует, это не так уж и много. Так, в 2020 году на эти цели правительство РБ планирует направить 8,7 млрд. рублей, из которых 2,7 млрд. рублей уйдет на обслуживание. Но дополнительные платежи вполне могут оказаться той весьма весомой соломинкой, которая, образно говоря, переломит спину верблюду, то есть приведет к ослаблению курса белорусского рубля, а то и к его девальвации. Дело в том, что этот рост может убрать своего рода «подушку безопасности» с валютного рынка, которую обеспечивает население, продающее валюты больше, чем покупает. Так, по итогам десяти месяцев текущего года чистые продажи валюты составили всего 638,3 млн. долларов против 1 126,5 млн. долларов за аналогичный период 2018 года.

То есть, дополнительные расходы на обслуживание кредита на БелАЭС сопоставимы с притоком валюты от населения. К тому же, к концу 2020 года население может стать чистым покупателем валюты в связи с ростом его доходов.

Правда, белорусские предприятия в текущем году также продают валюты больше, чем приобретают, но предприятия ненадежны, сегодня они действуют одним образом, а завтра другим.

Таким образом, уже в конце 2020 года, но не позднее 1 апреля 2021 года ситуация на валютном рынке РБ может значительно ухудшиться. Превышение предложения валюты на внутреннем рынке может испариться. Это приведет к повышению волатильности курса рубля, в связи с чем может потребоваться новая девальвация рубля.

Рефинансирование долга – спасения от девальвации

Чтобы девальвировать рубль не потребовалось, правительство может решить рефинансировать долг. Собственно, в настоящее время это и происходит.

Предполагается, что в 2020 году обслуживание, то есть уплата процентов, будет осуществляться за счет доходов республиканского бюджета. Что касается погашения долга, то его предполагается рефинансировать не менее чем на 75%. Для этого намечено разместить государственные облигации РБ на внешних финансовых рынках на 1,35 млрд. долларов, а на внутреннем рынке – на 600 млн. долларов. Кроме того, на погашение долга планируется направить средства от возврата предоставленных белорусским организациям иностранных кредитов (в размере 525,3 млн. рублей), а также 1,1 млрд. рублей из остатков средств республиканского бюджета.

Реализовать подобные планы может оказаться непросто, так как основной кредитор Беларуси – Россия приостановила выделение новых кредитов, добиваясь от Беларуси уступок в сфере интеграции. Правда, министр финансов РБ Максим Ермолович недавно заявил, что Минфин не рассматривает в качестве источника финансирования кредит правительства России и не ведет переговоры по поводу этого кредита. По его словам, Беларусь обеспечена источниками финансирования в текущем году и на следующий год. Правительство РБ рассчитывает до конца года получить кредит Банка развития Китая в размере 3,5 млрд. китайских юаней, что составляет около 500 млн. долларов.

Кроме того, правительство ведет работу и над получением кредита МВФ и Всемирного банка под разработанную совместно с Всемирным банком дорожную карту структурных реформ.

Все это, за исключением кредита МВФ, вполне реально, вопрос только в выгоде – ведь проценты по облигациям могут оказаться высокими. А МВФ, как и Россия, чего-то захочет от Беларуси дополнительно к процентам.

Второй способ избежать девальвации – это вытянуть каким-то образом валюту из населения и предприятий, добившись ее продажи. В настоящее время этого пытается добиться Нацбанк, который стремится сделать вклады в валюте как можно более непривлекательными. Но люди на это не покупаются, потому что понимают, что сегодня в стране проводится чрезмерно жесткая денежная политика, но завтра она вполне может смениться чрезмерно мягкой, а то и кризис какой-нибудь наступит, что и приведет к девальвации. Поэтому попытки Нацбанка изменить настроения населения, скорее всего, окажутся безуспешными.

Таким образом, экономическая выгода от введения в эксплуатацию БелАЭС, конечно, будет, но она не компенсирует, по крайней мере в ближайшие годы, потери валюты, связанные с расходами на обслуживание кредита, полученного на ее строительство. Поэтому вероятность новой девальвации рубля в ближайшие пару лет возрастает.