Россия признала власть оппозиции в Боливии 6 14.11.2019, 19:22

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Жанин Аньес на балконе президентского дворца.

Фото: REUTERS

В МИД РФ заявили, что Жанин Аньес заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами.

Россия признает оппозиционного сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, второй вице-спикер сената заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами. «Понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — отметил дипломат.