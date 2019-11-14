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Россия признала власть оппозиции в Боливии

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  • 14.11.2019, 19:22
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Россия признала власть оппозиции в Боливии
Жанин Аньес на балконе президентского дворца.
Фото: REUTERS

В МИД РФ заявили, что Жанин Аньес заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами.

Россия признает оппозиционного сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, второй вице-спикер сената заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами. «Понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — отметил дипломат.


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