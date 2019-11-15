Встреча свободных людей в Минске (Видео, онлайн) 24 15.11.2019, 17:58

19,162

Фото: «Наша Ніва»

(обновлено) На митинг пришли около 1000 человек.

Cегодня на Октябрьской площади Минска прошла Встреча свободных людей. Митинг был анонсирован координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем на встрече подписчиков популярного блогера NEXTA, которая прошла в Минске 8 ноября. Встречу свободных людей поддержали многие белорусские блогеры, общественные активисты, профсоюзные и молодежные лидеры.

Cайт Сharter97.org вел текстовую трансляцию со Встречи в Минске.

Видео предоставили телеканал «Белсат» и «Радыё Свабода»:

19:33

Встреча свободных людей на площади Свободы подошла к концу. Напомним, лидер Белорусского Национального Конгресса и известная журналистка, активистка «Европейской Беларуси» Ирина Халип призвали людей завтра в 18:00 снова собраться на легальный митинг на площади Свободы. Cпасибо, что следили за нашей онлайн-трансляцией.

Фото: «Еврорадио»

19:22

Блогер и поэт Алесь Круткин читает стихи. Он затронул проблемы отсутствия в Беларуси свободных выборов. «Нужно вернуть выборы — это первое требование».

19:17

Cтало известно о задержании активистов «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Максима Винярского, Ольги Николайчик, Андрея Шарендо, Андрея Войнича, Анастасию Гусеву. Люди скандируют: «Свободу активистам «Европейской Беларуси!»

19:14

Николай Статкевич поддержал предложение Ирины Халип собраться завтра на площади Свободы в Минске: «Мы должны освободить наших товарищей. Мы должны использовать месяц свободы. Завтра на этом месте будет предвыборный пикет Алены Толстой. Все будет, типо, легально. Я призываю свободных людей собраться на этом же месте завтра. На площади Свободы в 18:00. Пикет будет проходить с 16:00. Чтобы Беларусь жила — мы должны бороться. До встречи завтра! Жыве Беларусь!».

Фото: «Еврорадио»

19:06

Выступает Ирина Халип: «Активистка «Европейской Беларуси» Ольга Николайчик задержана. Мы не знаем, что стало с нашими активистами, которые сюда шли, но не дошли. Я обращаюсь к властям, чтобы они не говорили глупости! Это сигнал, что нас бояться даже по отдельности!»

19:03

«Меня возмущает тот факт, что нашу землю без нашего разрешения продают туркам, арабам, китайцам. Эта наша земля. Какое вы имеете право? Я хочу смену этой власти! Пора менять лысую резину! Я не видел другого президента! Я прошу, не бойтесь, нас много!», — выступление молодой активистки завело людей.

19:02

«Почему я должна уезжать и бояться сказать правду?! Когда пропал генерал Захаренко — миллион человек не вышел. Лукашенко — это зло и мракобесие», — выступает еще одна обманутая дольщица. На Встрече свободных людей пришли несколько человек, которых обманули власти с жильем.

Фото: «Наша Ніва»

18:59

«Люди, нас — большинство. Это кучка людей, которая захватила власть, нас боится», — заявила активистка Алена Толстая.

18:58

На Встрече свободных людей идет живая дискуссия. Люди выступают с предложениями и пытаются ответить на главный вопрос: #что дальше?

18:57

«Самое главное, что нужно сделать — вы сделали сегодня. Вы пришли на протест. Мы будем думать, что делать дальше», — ответил Николай Статкевич.

18:55

«Давайте искать способы консолидироваться и готовиться к президентским выборам», — призывает участник встречи.

18:52

Николай Статкевич берет слово: «При этой власти возможны любые преступления. Потому что мы ее не выбираем. Если мы сменим власть — все станет возможным».

18:50

Люди рассказывают о своих проблемах. Настоящий «свободный микрофон»! Такого в Беларуси не было со времен «перестройки». Обманутый дольщик рассказывает о беспределе чиновников. Женщина принесла на площадь документы о мошенничестве чиновников.

18:48

«Давайте считать, что сегодня — это начало. Да, у нас разные подходы, разные видения. Но давайте для начала прогоним этих колхозных оккупантов!», — яркое выступление Ирины Халип на площади Свободы. Люди скандируют «Жыве Беларусь!».

18:45

«Я вижу 70% молодых людей на площади Свободы. Это очень приятно», — на площади выступила активистка Вероника Мищенко.

18:42

Вторая колонна присоединилась к Встрече свободных людей. Несколько сотен на площади Свободы!

Фото: «Наша Ніва»

18:41

Лидер движения солидарность «Разам» Вячеслав Сивчик рассказывает об отношении властей к Куропатам и других некрополям cталинских репрессий. «Нужно наращивать сопротивление. Беларусь жила, живет и будет жить!», — рассказал он.

18:37

Водители поддерживают вторую колонну, которая движется на площадь Свободы.

Фото: «Еврорадио»

18:36

«Нам не дают учиться. Давайте скандировать «хватит!», — очень эмоциональное выступление студента на площади Свободы.

18:35

На Встрече свободных людей выступают все желающие. Студент из Гомеля рассказал о том, что молодежь уезжает из страны.

18:34

На площади выступила активистка Елена Толстая, которая рассказала о фальсификациях и угрозе независимости со стороны России.

18:31

Часть колонны уже находится на площади Свободы. Вторая часть, которая ожидала новых людей, а теперь также движется на площадь Свободы.

18:28

На встрече присутствуют студенты, которые рассказывают о своих проблемах. Среди них — загоны на так называемые выборы, распределение, отмена отсрочек от армии.

18:25

Колонна скандирует: «Жыве Беларусь!».

18:24

На Встречу свободных людей пришла украинка. Она рассказала о плюсах в политической жизни Украины. «Президенты меняются», — рассказала она.

18:22

Образовалась колонна численностью несколько сотен человек.

Фото: «Еврорадио»

18:21

Николай Статкевич предложил собравшимся перейти на площадь Свободы. Там продолжится Встреча свообдных людей.

18:18

Режиссер Александр Турович осудил фальсификацию выборов в Беларуси и встав на колени призвал остановить строительство АЭС.

18:16

Присутствуют активисты «Народнай Грамады» Вероника Мищенко, Валентин Трокский, блогер Алесь Круткин.

18:14

«Сегодня сюда пришли настоящие свободные люди. Поэтому я хочу, чтобы вы посмотрели вокруг. Тут собрались настоящие белорусы, у которых есть достоинство», — начал встречу блогер Серый Кот.

18:13

«Европейская Беларусь сделала белорусам большой подарок. В Минске будет новогодняя елка за 1,5 месяца до праздника. Большое спасибо», — шутит Николай Статкевич.

18:11

На площади появляются бело-красно-белые флаги и национальная символика. На встрече присутствует лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

18:08

На Встрече свободных людей уже около 100 человек. Людям тяжело помещаться на свободном от строительных работ пространстве.

Фото: «Радыё Свабода»

18:08

«Только живое общение и коммуникация. У людей есть идеи, ищут ответы на вопросы. Именно по этой причине мы сегодня пришли на Встречу свободных людей. Чтобы подготовиться к большим протестам нужно выходить уже сейчас», — рассказала Ирина Халип.

Фото: «Наша Ніва»

18:05

В социальных сетях и комментариях на Youtube высмеивают действия властей.

18:04

На акции уже присутствуют известная журналистка Ирина Халип, активисты «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков, Василий Жоров, Полина Шарендо-Панасюк. Люди присоединяются к акции.

18:03

Рабочие проводят ремонтные работы, снимают старую плитку, работают отбойные молотки.

Фото: «Наша Ніва»

18:00

На Октябрьской площади уже собралось несколько десятков человек. Власти пытаются помешать Встрече свободных людей работами по установке новогодней елки. Но люди подходят и присоединяются к акции.