«Бензиновые» протесты охватили 40 городов в Иране 1 17.11.2019, 9:20

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Акции приняли политический характер.

Иранская полиция и силы безопасности в субботу приняли участие в подавлении демонстраций в Тегеране и десятке других крупных городов, сообщили иранские новостные агентства и пользователи соцсетей. Судя по всему, протесты, спровоцированные повышением цены на бензин, теперь принимают политический характер, сообщает «Голос Америки».

В сообщениях говорится, что демонстранты по всей стране скандировали антиправительственные лозунги. На этой неделе власти подняли цены на бензин с 10 000 до 15 000 риалов (около 13 центов) за литр и ограничили продажи. По данным государственного ТВ, полиция применила силу при столкновениях с «бунтовщиками», как их называют местные журналисты. Против участников протестов распылили слезоточивый газ.

Фото: VOA

В городе Сирджан в провинции Керман во время протестов в пятницу погиб один человек, еще несколько получили ранения. Об этом в субботу со ссылкой на местные власти сообщило новостное агентство ИСНА.

«Люди атаковали топливное хранилище в Сирджане и попытались его поджечь», говорится в сообщении ИСНА.

На видео, опубликованных в соцсетях, участники протестов поджигают здания и оказывают сопротивление полиции, блокируют дороги и устраивают пожары на улицах Тегерана и нескольких других городов. Некоторые протестующие скандировали антиправительственные лозунги.

Reuters не удалось установить достоверность видеороликов и фотографий, опубликованых в социальных сетях.

Фото: VOA

«Здесь в Ширазе люди очень разозлены. Я слышал выстрелы. Сотни людей на улицах. Этим утром они подожгли полицейскую машину», - рассказал Reuters свидетель, попросивший не называть его имени.

По данным иранских СМИ, протесты в субботу охватили как минимум 40 городов.

Государственное ТВ обвинило «вражеские СМИ» в попытке преувеличить масштаб демонстраций, «используя фейковые новости и видео в соцсетях».

Генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери в интервью государственному ТВ сказал, что демонстранты, блокирующие дороги и оказывающие сопротивление силам безопасности, «безусловно» пользуются поддержкой из-за рубежа.

Кроме того, по данным пользователей соцсетей, власти намеренно замедляют скорость Интернета и ограничивают доступ людей к сети, пытаясь ограничить коммуникационные возможности для участников протестов.

Экономическое положение в Иране значительно ухудшилось, начиная с прошлого года, когда США вышли из международной «ядерной сделки» и вновь начали применять санкции против Тегерана из-за нарушений условий данного соглашения.