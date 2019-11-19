Ненависть людей к Лукашенко и Ермошиной возросла многократно 21 19.11.2019, 8:27

8,035

Фото: DW/G. Kesner

Это и есть главный итог «выборов».

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментируя прошедшие у нас в стране 17 ноября «парламентские выборы».

– Что вы думаете о результатах и особенностях этих «выборов» в Беларуси? Чем они отличались от предыдущих?

– Со стороны власти результаты были прогнозируемыми. Власть надувает щеки, хотя сидит на пороховой бочке и размахивает факелом.

И эта пороховая бочка неминуемо взорвется, потому что мало того, что на ней факелом машут — так она еще и на печке стоит.

Во время кампании выявились два интересных момента. Видно, что белорусы временно утеряли волю к сопротивлению.

А другая вещь, которая проявилась — это абсолютное неприятие власти и абсолютное игнорирование так называемых «выборов» в «парламент».

И сложность для оппозиции была в том, что даже используя кампанию исключительно для коммуникации с народом, ей приходилось отвечать на вопросы: «Вы что? Какие «выборы»? Какой «парламент»?».

Такая реакция — это диагноз системе, в который власть и белорусский народ живут на совершенно разных планетах.

Видно, что логическое разрешение этой дилеммы — пассивности и одновременного полного неприятия этой власти — произойдет в самое ближайшее время. Белорусы уже открыто чехвостят в разговорах Лукашенко и его подручных.

Они пока не верят, что могут сбросить Лукашенко. Но падение диктатур — это как модно сейчас говорить мировой тренд. Один за одним падают и умирают подельники Лукашенко во всем мире.

Я бы все это назвал даже не особенностью этой «парламентской» кампании, а особенностью исторического момента.

– Как вы оцениваете политическую кампанию, которую во время «выборов» провела «Европейская Беларусь» и ее союзники?

– Было динамично. Многие оппозиционные партии, когда боролись с бойкотом на предыдущих «выборах», проводимым «Европейской Беларусью», говорили: «Нет, надо участвовать в кампании, работать с народом».

Но реально в этом году работали с народом «Европейская Беларусь» и — один месяц — «Народная Грамада». То есть, структуры, входящие в Белорусский Национальный Конгресс.

Порадовало то, что в этой кампании было действительно много молодых людей, которые активно день и ночь стояли в пикетах, ходили по квартирам, участвовали в акциях, налаживали коммуникацию.

Без общения с простыми людьми ничего сделать нельзя.

Это начало консолидации белорусского общества. Ведь все общество — против этой власти и против Лукашенко, но пока не объединено и еще не верит в свои силы.

На самом деле «Европейская Беларусь» в этом году провела кампанию активного бойкота выборов. Наблюдатели этот бойкот зафиксировали, а международные организации — ПАСЕ, ОБСЕ, ЕС — отметили даже регресс в действиях власти.

– По данным независимых наблюдателей состоялся бойкот «выборов». Об этом также официально заявил Зенон Позняк и партия КХП-БНФ. Что это говорит о настроениях в белорусском обществе?

– Я скажу, что все «парламентские выборы» в Беларуси на самом деле не состоялись: всегда был бойкот, начиная с 2000 года. Он тогда был зафиксирован, и даже по белорусскому телевидению тогда было объявлено, что нигде «выборы» не состоялись. С тех пор ни одни «парламентские выборы» в Беларуси не состоялись.

И если на президентские выборы сильные кандидаты могут организовать этот кворум, эту явку — мы видели это в 2010 году, мы видели это в 2006 году — то с так называемым «парламентом» белорусский народ никак не связывает свою жизнь.

С одной стороны хорошо, а с другой стороны — плохо. Хорошо — то, что люди реалисты. Белорусы – это люди практической жилки, практической смекалки. И они понимают, что это не пойми что, и ходить некуда — только если тебя насильно не погонят, с угрозой потери работы или свободы. А это еще более вызывает сопротивление.

А плохо — то, что белорусы сотни лет назад имели в городах самоуправление, которое реально отстаивало права граждан города, различных организаций, цехов ремесленников. Была реальная судебная система. Получается, что за сотни лет мы на самом деле деградировали.

Но невозможно иметь нормальную экономику, находясь в евроатлантическое регионе, и при этом иметь такую архаичную политическую систему.

– Результаты выборов ОБСЕ уже не признало. Как нелегитимность палатки может осложнить жизнь последнему диктатору Европы?

– Я думаю, что Запад понимает, что никаких выборов нет, понимает, что Лукашенко на самом деле преступник. Ведь фальсификация выборов – это и есть преступление.

Но сегодня в мире доминирует такой политический эгоизм, что просто не до Беларуси.

Ну зафиксировали регресс, а в личных разговорах политики даже в Польше, в Европе говорят: «Если белорусы не протестуют, значит, они с этим соглашаются».

В то же время и инвестиций никаких не будет. Лукашенко вырвался один раз в Австрию (а я думаю, что Путин проплатил этот визит, и это не был никакой антироссийский демарш), и там в разговорах с бизнесменами пугал их, что «я вас отправлю в места не столь отдаленные, если взятки давать будете».

О чем это говорит? Это просто провальный визит. Поэтому Запад, если бы даже хотел помогать режиму, не станет этого делать после такого.

Мы все стоим перед схваткой, которая неизбежна и которая произойдет в следующем году: белорусский народ против диктатора Лукашенко. За ней все будут наблюдать: кто-то будет помогать нам, кто-то будет помогать Лукашенко. А сама эта схватка — она неизбежна. И от ее результатов будет зависеть наша жизнь и судьба страны.

– Лукашенко, видимо, это тоже чувствует: не зря он назвал эти «выборы» репетицией генерального сражения в 2020 году. Можно ли говорить о том, что его позиции перед генеральной битвой ухудшились?

– Да. И как один еще из показательных факторов, которые отличают эту кампания от предыдущих, можно назвать такой: даже в подконтрольных, псевдонезависимых СМИ главной темой была фальсификация. Она настолько очевидна, что это невозможно даже спрятать.

Кроме того, сторонники ожидания, кого назначат «любимой женой», получили оплеуху, даже мокрой тряпкой по физиономии получили, надеясь, что кого-то назначат в эту «палатку».

И, я думаю, что самый плохой сигнал для Лукашенко – это пробуждение молодежи. Пускай еще очень робко, как на встрече зрителей фильма NEXTA «Лукашенко. Уголовные материалы» и Встречах свободных людей. Но это пробуждение началось.

А главным символом этой кампании стало это видео, «крик души» этой девочки Анны Толчиковой. Это — крик поколения, проклятие всем этим жуликам из избирательных комиссий.

И действительно, может быть, кто-то из так называемых учителей-фальсификаторов задумается. По большому счету, есть, конечно, достойные представители педагогической профессии, которые закончили университет имени Танка или другие педагогические ВУЗы Беларуси: это и Евгений Афнагель, и Татьяна Северинец, и другие достойные учителя.

Но вообще система образования в Беларуси стала столпом поддержки этой гнилой, колхозной диктатуры. По большому счету, здание Педуниверситета в Минске заслуживает разрушения — не знаю, в физическом или в ментальном смысле. Ответственность с этих, «сеющих разумное, доброе, вечное», а на самом деле развращающих души молодежи и калечащихся страну учителей-фальсификаторов — эту ответственность никто не снимет. Это черное пятно на всей профессии.

– Как, на ваш взгляд, будут развиваться события в 2020 году?

– Лукашенко довел страну до ручки и его желание пойти на седьмой срок может оказаться роковым не только для него лично, но и для всего дроздовского клана. Он думает , что просто в очередной раз они вместе с Ермошиной нарисовали нужные цифры и все. Нет, ненависть людей к ним возросла многократно. Это и стало главным итогом «выборов».

Не зря этот факт канал Евроньюс отметил , и не зря государственное ОНТ на эту тему целый сюжет сделало.

Власть будет хитрить, изворачиваться, «улучшать» Конституцию, однако народ обмануть не удастся и как прежде уже не будет. Беларусь стоит на пороге радикальных изменений.