Анна Толчикова: Друзья, белорусы, честные люди! 30 19.11.2019, 12:03

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Правда о фальсификации «выборов» в Беларуси. Часть вторая.

Белорусский интернет потрясло честное и эмоциональное выступление на одном из минских избирательных участков Анны Толчиковой. Смелая девушка опубликовала аудиозапись в «Фейсбуке» своего спора с членами избирательной комиссии, обратившись при этом к белорусам.

Cайт Charter97.org публикует текст обращения Анны Толчиковой:

- Друзья, белорусы, честные люди! Хрен с ним, решила я. Выкладываю аудиозапись, как меня сорвало. Говорю правду, которой жалким фальсификаторам нечего противопоставить! В стране, которую мы построим на месте этой, сегодняшние выборы в палату представителей были бы признаны не состоявшимися! Данные независимых наблюдателей, настоящих патриотов своей страны, — единственно честный источник сведений об этих выборах. И они говорят всего о 25-35%ой явке на участках!!

Помимо этого, выборы прошли в обстановке ежедневных сообщений от независимых наблюдателей о фальсификациях уровня в 3-10 раз и об использовании административного давления на предприятия, студентов, бюджетников с целью незаконного загона людей голосовать. На участки, где потом, наплевав на их надежды, время и доверие, их бюллетени закидывают в разы большим количеством бюллетеней за провластного кандидата!!

Правды ради, на этих выборах комиссии отметились особым чувством безнаказанности и наглежа, что даже не старались создавать видимость наличия нужного количества бюллетеней, они их не вкидывали... На фотографии сами можете видеть:

первая урна - досрочного голосования, по данным комиссии в ней 571 бюллетень / две других - под конец основного дня голосования, 300 бюллетеней по честному подсчёту. Но даже визуально 300 бюллетеней занимали в 2,5-3 раза больший объём!

Так что комиссии просто считали одно, а цифры называли совершенно оторванные, те, что им спустили сверху!

Представьте: на 571ом участке, председатель Комякова Ольга Витальевна, сегодня проголосовало 306 человек. И что я слышу? Я, сидевшая, и отмечавшего каждого человека в этот день. Что за Давыдько — главу «Белой руси» — проголосовать умудрились 370 человек!! А еще ведь кандидаты! Беспредел. И не страшатся никого: ни людей, ни бога.

Так что хрен с ним: вот мой срыв, который считаю настоящим, правильным и по заслугам после недели унижений от тех, кто должен сам стыдиться смотреть в глаза своим согражданам.

Также мы публикуем стенограмму аудиозаписи:

Глава участковой комиссии: - ...По второму вопросу... Предложение Толчиковой по методике подсчета отклонить, поскольку ее требование по подсчету бюллетеней с демонстрацией каждого из них не основано на нормах Избирательного кодекса...

Анна Толчикова: - Оно основано на них! Либо вы их не знаете!

Глава участковой комиссии:-...пересчета бюллетеней не предусмотрено.

Анна Толчикова:- Сожалею, что вы настолько не знакомы с Избирательным кодексом. И я напомню, что фальсификация выборов — это 192 статья Уголовного кодекса. Пожалуйста, уважаемые члены комиссии, подумайте о сроках тюремного заключения. До пяти лет! Подумайте об этом, когда вас снова потащат в эту гнилую шарашкину контору!

Глава участковой комиссии:- Милицию вызываем?

Анна Толчикова:- Если кто-то из вас думает, что это честно...

Глава участковой комиссии:- Так, протокол...

Анна Толчикова:-...то я поражена: как? А если вы участвуете в фальсификации, то как вы это можете делать?! Нам жить в этой стране!

Член участковой комиссии: - Прекратите дебаты.

Анна Толчикова:- Это не дебаты, это крик уже души! Потому что 20 лет этот Лукашенко не сменяется из-за вас всех! Предатели родины!

Глава участковой комиссии:- На кнопку вызова милиции нажимаем?

Анна Толчикова:- Нажимайте, если у вас совсем совести не осталось!

Глава участковой комиссии:- Так, протокол возьмите.

Анна Толчикова:- Мне жить в этой стране, а вы уже прошлое. Мне с этим всем разгребаться!

Глава участковой комиссии:- Покиньте участок.

Анна Толчикова:- Cпасибо, я еле-еле это вытерпела, фальсификаторы чертовы. Можете меня выпустить?

Член участковой комиссии: - Сейчас.

Анна Толчикова:- Cтолько людей, вам не стыдно здесь? Вам никому не стыдно? Перед нами, перед будущем поколением.

Глава участковой комиссии:- Я балдею, честное слово.

Анна Толчикова:- Балдейте, вы тут главная и отвечать будете за это. Вы главная! И все, кто присутствовал при этом являются пособниками и идут по уголовным статьям. И власть изменится, а все наши заявления сохраняются. Помните, пожалуйста, об этом.

(члены комиссии и ее глава перешептываются

Анна Толчикова:- Или идите и расскажите, что вас заставляют. Есть много телеканалов. Что вас заставляет молчать? Зарплата у вас огромная или что?

Глава участковой комиссии:- Да выпустите вы уже ее.

Анна Толчикова:- Действительно, выпустите. Я не могу уже с вами находится. Ни один молодой человек сюда не приходит, одни старики, которые не знают, что вы делаете. Молодежь, люди культурные, образованные, не ходят на эти «выборы», потому что знают, что это — фарс. Только те, кого обманывает власть. Несчастные, кульгавые, одетые по-нищенски...cтарики наши. Вы же и их предаете!

Член участковой комиссии:- Долго речь готовили?

Анна Толчикова:- Это от души! Вам не понять.

Член участковой комиссии:- У нас души нету.

Анна Толчикова:- Видите, какие чувства вы у будущего поколения вызываете. Это мысли не только мои.

Член участковой комиссии:- Угу.

Глава участковой комиссии:- Ваня, открывай, выпускай ее уже.

Анна Толчикова:- Потому тысячи, тысячи, потенциально самых лучших людей выезжают, покидают эту страну. Потому что безнадега вот такая из-за вас. Я оставляю жалобу. Вы не принимаете ее?

Член участковой комиссии:- Оставляйте.

Анна Толчикова:(обращается к главе участковой комиссии)- Ольга Витальевна, здесь на столе лежит жалоба...