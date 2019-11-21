Польские евродепутаты выразили полную поддержку сайту Charter97.org 8 21.11.2019, 9:47

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Наталья Радина встретилась с европейскими депутатами от Польши.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина посетила на этой неделе Европарламент, где встретилась с бывшими министрами иностранных дел Польши Анной Фотыгой (партия «Право и Справедливость») и Радославом Сикорским (партия «Гражданская платформа»), главой делегации Европарламента по связям с Беларусью Робертом Бедронем (партия «Весна», коалиция «Левые»), бывшими вице-президентами Европарламента Здзиславом Краснодембским и Яцеком Сариушем-Вольским (оба - партия «Право и Справедливость»).

Комментируя визит в Европарламент, Наталья Радина отметила:

«В первую очередь на встречах с евродепутатами мы обсуждали тотально сфальсифицированные белорусскими властями «парламентские выборы». Даже прекрасно осведомленные в том, что никаких реальных выборов в Беларуси нет уже 25 лет, парламентарии были шокированы наглостью Лукашенко и Ермошиной, которые практически в открытую подтасовали результаты голосования и нарисовали несуществующую явку.

Избирательная кампания показала две важные вещи. Первое: демократические кандидаты в депутаты по всей стране смогли обойти тысячи квартир избирателей и встретиться с десятками тысяч белорусов во время предвыборных пикетов. Они произвели настоящий замер общественного мнения и выяснили, что у Лукашенко совершенно не осталось сторонников в Беларуси, люди ненавидят диктатора.

Наталья Радина и Анна Фотыга

Второе: не допустив ни одного оппозиционера в «парламент», существенно ограничив возможности участия в избирательной кампании кандидатов от демократических сил, Лукашенко продемонстрировал свою патологическую трусость и панический страх потерять власть. Он знает, что следующий год может стать для его режима последним.

В Европарламенте мы также обсудили ситуацию со свободой слова в Беларуси. Польские евродепутаты выразили полную поддержку сайту Charter97.org, отметив важность работы независимых журналистов для демократических преобразований в Беларуси. Парламентарии намерены добиваться от белорусских властей выполнения требований двух резолюций Европейского парламента и немедленно разблокировать крупнейший независимый сайт в Беларуси.

Польские евродепутаты считают, что Польша должна быть солидарна с белорусским народом и продолжить поддержку белорусских независимых медиа», - сказала Наталья Радина.