В Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Калиновского и повстанцев 19 22.11.2019, 8:55

10,738

Фото: svaboda.org

(обновляется) В церемонии принимают участие лидеры белорусской оппозиции.

Сегодня в Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года.

В церемонии принимают участие тысячи белорусов и лидеры белорусской оппозиции: первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, глава Рады БНР Ивонка Сурвилла, коодинатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, поэт и политик Владимир Некляев, заместитель председателя партии БНФ Алексей Янукевич, председатель партии «Народная Грамада» Николай Статкевич.

Телеканал «Белсат» и «Радыё Свабода» ведут в режиме онлайн видеотрансляцию торжественной церемонии.

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию прощания с Калиновским и повстанцами 1863 года:

13.04

К церемонии присоединилась еще одна большая группа белорусских общественных деятелей с бело-красно-белыми флагами.

13.02

К алтарю проходит большая группа епископов, в том числе Тадеуш Кондрусевич и епископы из Беларуси.

13.00

В Кафедральном соборе началась торжественная месса в честь повстанцев.

12.55

Почетный караул выставляет возле гробов Калиновского и Сераковского венки с государственной символикой официальных делегаций.

12.50

Президенты Польши и Литвы преклонили колени перед гробами Калиновского и повстанцев.

12.47

В собор прибыл президент Польши Анджей Дуда с супргуой и официальной польской делегацией. Анджея Дуду привестствуют овациями.

12.46

Прибыл президент Литвы Гитанас Науседа с супругой.

12.40

В собор прибыли экс-руководители Литвы Даля Грибаускайте, Валдас Адамкус, Витаутас Ландсбергис, известный литовский поэт Томас Венцлова.

12.32

Гражданское прощание закончилось, начинают прибывать официальные делегации. Прибыла официальная делегация Литвы и Украины. Ждут прибытия президентов Литвы и Польши.

12.28

Исследователь восстания Калиновского Язэп Янушкевич: "Раскрылась гора Гедимина - и мы увидели останки Калиновского. По тем штандарам, которые мы видим здесь, понятно, кого белорусы считают национальным героем и чей это праздник. Я вижу, что наше будущее будет светлым. И только от нас зависит, когда и в Беларуси будет достойное почитание Калинвского. Ибо через 50 или 150 лет никто даже не спросит, кто был президентом или премьером Беларуси сейчас. А Калиновского будут помнить".

12.26

Журналисты сообщают, что возле собора находится более тысячи человек с бело-красно-белыми флагами.

12.20

Тадеуш Кондрусевич: "Сегодня - важный день для Беларуси, Литвы и Польши. В этом есть перст Божий - то, что начал сползать грунт с горы Гедимина и были обнаружены останки повстанцев Калиновского. Все мы - потомки Великого Княжества Литовского. Здесь такая атмосфера, что мы снова чувствуем себя выходцами из ВКЛ. Человек живет в стремлении к свободе. Калиновский показал этой своей жизнью".

"Мы должны молиться за тех, кто погиб, кто пролил свою кровь за Беларусь", - добавил глава Католического костела в Беларуси.

12.19

В собор прибыл митрополит Тадеуш Кондрусевич.

12.16

Со стороны проспекта Гедимина к собору подходит огромная колонна белорусов под бело-красно-белыми флагами.

12.11

Николай Статкевич: "Калиновский - бесспорный главный герой для Беларуси. Он отдал жизнь в 26 лет за нашу Родину. Какие еще нужны доказательства? Какие еще нужны примеры? Перед виселецей, на краю вечности, не лгут. Он дал новый импульс нашей "белорусской справе". И сейчас это какой-то знак свыше: перед угрозой потери независимости Калиновский снова встает и указывает нам путь: как действовать и как бороться. Что же касается официальных белорусских лиц на церемении - ну просто прислали холуя".

12.10

На площади присутствует Николай Статкевич с соратниками по партии "Народная Грамада".

12.06

Предприниматель и меценат Александр Сапега: "На мой взгляд получилось целиком белорусское меропритие. Нас здесь большинство. Я нарочно прилетел сюда из Швейцарии на весь день. Не буду пока раскрывать карты, но в этом году появится еще несколько памятников национальным героям Беларуси".

12.00

Молодые девушки из Беларуси: "Нам в поезде завидовали даже пограничники, когда мы ехали сюда. Мы счастливы, что приехали на такое эпохальное мероприятие и что здесь так много белорусов. Надеемся, что в Беларуси будет гимназия имени Калиновского. И также надеемся, что у нас в стране все поменятся и то, что тут происходит, станет первым кирпичиком в фундамент нового, независимого белорусского государства".

11.51

Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич: "Не приехать на прощание с Калиновским - это измена своей Родине. А сегодняшняя власть в Беларуси настолько верноподданническая по отношению к РФ, что не приехала на прощание с национальным героем. Между нашим временам и эпохой Калиновского можно провести параллели. Только тогда нами правил наместник из России, а сейчас есть как бы власть, но она - изменническая. Эта власть - просто воинствующее невежество. Но унизить Калиновского невозможно. Поэтому - ганьба этой власти предателей. Я не ожидал, что здесь будет такое море белорусских национальных флагов. Это значит, что Беларусь жива и будет жить - вопреки этой власти. Белорусы выживали и в худших условиях, и я уверен, что процесс повернется в другую сторону, белорусы объединяться и победят эту власть".

"Лукашенко правит уже дольше, чем Брежнев. Как смеялись над Брежневым, так будут смеяться и над Лукашенко", - добавил Станислав Шушкевич.

11.44

На Кафедральной площади присутствуют представители гражданской кампании "Европейская Беларусь", в частности координатор кампании Евгений Афнагель. Видна символика кампании - флаг с белой "Погоней" на красном фоне.

11.38

Белорусы из Новогрудка: "Здесь просто невероятная атмосфера, несмотря на мороз. Если бы была суббота, белорусов было бы еще больше. Калиновского всегда считали своим героем. Одним героем был Рэйган, который развалил СССР, ва другим - Кастусь Калиновский".

"Греческий поэт Симонид Кносский говорил о том, что, чтобы быть счастливым, надо иметь славную историю своей земли, вот Калиновский и делает нас счастливыми", - добавляет еще один мужчина из Новогрудка.

Фото: Денис Дюба / «Белсат»

11.31

Ивонка Сурвилла: "Я приехала бы сюда даже без официального приглашения, я прибыла отдать честь нашим героям. Калиновский - это наибольший герой в истории Беларуси. Это пример для всех. Когда я прочитала его публицистику, я была так взволнованна: не было еще таких людей, котрые бы так любили Беларусь. Он вседа был моим личным героем. Белорусы Вильнюса добились того, чтобы меня и представителей Рады БНР официально пригласили сюда на церемонию. Сегодня мы также вручим здесь медали БНР. Хочу также сказать: когда-то мы точно возродим орден Кастуся Калиновского и будем его вручать выдающимся людям".

11.30

В Кафедральный собор прибыла глава Рады БНР Ивонка Сурвилла.

11.25

Алексей Янукевич, заместитель предстедателя партии БНФ, стоит с плакатом "Беларусь ценит своих героев". "Белорусы массово приехали в Вильнюс, чтобы свидетельствовать всем: Калиновский и его повстанцы - это наши национальные герои, это то наследие, как котором мы строим свое будущее и будем строить свое государство".

11.23

Белорусские реконструкторы приехали на прощание с Калиновским в исторических костюмах косинеров времен восстания.

Фото: «Радыё Свабода»

11.17

Сергей Дубовец: "Для белорусов Калиновский - национальный герой №1, поэтому здесь столько наших флагов. И в основном только наши флаги. Это грандиозное меропритяие. Калиновский - это сердце всех белорусов. Он нас объединил сегодня. Поэтому сегодня здесь представители всех наших партий и движений - в нашей древней столице. Калиновский позволил идентифицировать, кто сегодня - белорус, у кого Кастусь в сердце, а кто - псевдобелорус".

11.16

На Кафедральной площади - сотни белорусов с национальными флагами. Другой символики практически нет.

Фото: DELFI

11.13

Первый глава независмой Беларуси Станислав Шушкевич молится возле алтаря Кафедрального собора.

Фото: «Наша Ніва»

11.12

Владимир Орлов: "Когда Беларусь будет свободной и ей будет управлять национальная власть, восстановят и Орден Калиновского, и установят достойный памятник в Минске национальному герою".

11.11

Приехали белорусы из Швейцарии и из диаспоры в США.

10.07

Виктор Трофимчук из Мяделя: "Калиновский - это не только герой Беларуси, но и пример мужества, жертвенности и того, каким должен быть белорусский мужчина. Беларуси сейчас не хватает именно мужчин - таких, каким был Калиновский".

10.04

Владимир Орлов: "Возле собора - только наши флаги. Это говорит о том, что белорусы восмпринимают Калиновского как своего национального героя, как первого белорусского политика, который боролся за свой народ. Восстание 1863 года было судьбоносным для нас. Без него не было бы 25 марта 1918 года, незавсисимой БНР, и не было бы 25 августа 1990 года, современной независимости".

11.00

Виктор Сазонов, правозащитник и активист из Гродно, приехал на церемонию в конфедератке. "Это головной убор повстанцев, потому я им пользуюсь. Из Гродно едет еще целый автобус в конфедератках. Калиновского хоронилди тайно - это говорит о масштабе его личности и его значении для нас. Враги боялись его и после смерти. Калиновский намного опередил свое время, он модет счиаттаьься человеком новой эпохи, с него началась наша новая история. Белорусы при нем почувствовали себя людьми и массово шли в его отряды", - говорит Виктор Сазонов.

10.55

Молодой белорус: "Калиновский стоял у истоков современной Беларуси, он формировал нашу нацию. Этот тот человек, которого героем признал сам народ, и ему не надо какого-то еще признания. Поэтому наш долг - быть здесь. Беларуси сейчас нужны такие герои, как Калиновский".

"Вильня - это сакральный город для белорусов, и сейчас здесь будет еще одни наш народный мемориал. Если тут будет место паломничества к Калиновском и нашим героям, это значит, что Вильня в нашем сердце еще прочнее заняла место", - добавил молодой человек.

10.51

Анатолий Федоров из Минска: "Литовские власти организовали для белорусов чудесный праздник. А наш долг - приехать на него. Еще многие тысячи белорусов стоят на границе". Белоруска из Бобруйска: "Наши власти не смогли бы организовать такое мероприятие, хочу от имени земляков их поблагодаить".

10.49

Белорусский скульптор Геник Лойко стоит возле собора с плакатом, на котором написаны слова Калиновского: "Только тогда, белорусский народ, заживешь счастливо, когда москаля над тобой не будет".

10.46

Владимир Хильманович, один из организаторов чествования Калиновского в Свислочи: "Все проходит очень трогательно и торжественно. Очень важно привезти отсюда в Беларусь дух наших повстанцев".

10.40

Историк Алесь Смоленчук: " Произошла сенсация, которой имеет огромное значение для белорусов".

10.37

"Отличная атмосфера, очень важно, что есть кому почтить память наших национальных героев", - говорит белоруска, которая, несмотря на мороз, стоит возле собора с фланом в вытянутой руке.

10.34

Писатель Владимир Климкович: "Для меня Калиновский был героем с самого детства". "Для меня поехать на перезахоронение Калиновская - жизненная необходимость", - говорит минчанка, которая только что приехала автобусом.

10.32

"Я очень счастлива, что приехала сюда и встретила здесь таких людей, как Станислава Шушкевича и Владимира Некляева. То что здесь происходит, говорит о том, что мы не проиграли, что у нас все еще впереди", - говорит минчанка Елена.

Няспынны людскі паток, скрыншот відэа Радыё Свабода

10.30

Писатель Владимир Орлов зачитывает имена повстанцев Калиновского и называет их роль в восстании.

10.29

Приехал автобус с учениками Гуманитарного лицея имени Якуба Коласа.

10.26

Журналисты отмечат, что торжественная церемония вызвала наибольший интерес у белорусов. Счет проходящих мимо гробов повстанцев в соборе уже идет на тысячи.

10.25

Белорусский художник Алесь Марочкин не смог сдержать слез на церемонии прощания с Калиновским и повстанцами.

Слёзы мастака Аляксея Марачкіна, скрыншот відэа Радыё Свабода

10.24

С Калиновским прощаются известные белорусы - Владимир Орлов, Лявон Борщевский и другие.

10.20

Попрощаться с Калиновским приехал один из лидеров БХЛ Павел Северинец. Политик приехал на машине и рассказал об ажиотже на пункте пропуска Каменный Лог, где тысячи белорусов стоят в очередях по 4 часа. Павел Северинец назвал открытие останков Калиновского и соратников "Божьим знаком". "1000 лет белорусской истории чувствуешь, когда стоишь на этой площади. Чувствуешь причастность к великому народу героев, повстанцев и героических священников", - сказал политик.

10.17

Журналисты отмечают, что церемония выглядят как белорусская: на площади и в соборе в основном наши национальные флаги.

10.17

Журналисты отмечают, что церемония выглядят как белорусская: на площади и в соборе в основном наши национальные флаги.

10.08

В соборе молится один из лидеров БНК, поэт и политик Владимир Некляев. Сотни белорусов прощаются с Калиновским и его соратниками.

10.06

Историк Алесь Смоленчук: "Сегодня в Вильнюсе получился дейтвительно белорусский праздник".

10.03

На Кафедральной площади - сотни людей с бело-красно-белыми флагами. Очень много молодежи. Белорусская делегация самая массовая.

Фото Сергея Подсосонного

Фото Сергея Подсосонного

Фото Сергея Подсосонного

10.00

Официально началась церемония гражданского прощания с Калиновским и повстанцами.

9.55

В соборе возле алтаря устанавливают последние гробы с повстанцами. В церемонии принимают участие представители белорусский оппозиции - видны флаги различных партий.

9.50

Белорусов с флагами в соборе уже намного более сотни.

9.48

Белорусские флаги доминируют на Кафедральной площади. Гробы ставят возле алтаря в соборе. Церемония прощания будут проводить 3 епископа из Беларуси, в том числе Тадеуш Кондрусевич.

9.47

На площади появляются новые группы белорусов с национальными флагами.

9.46

Гробы с повстанциами вносят в собор. Играет орган. Белорусы входят в Кафедральный собор.

9.44

Гробы с повстанцами приближаются ко входу в Кафедральный собор Св. Станислава.

9.41

Литовские военные тордественно несут в собор гробы с Зигмутном Сераковским, Кастусем Калиновским и 18 другими повстанцами.

9.38

По Кафедральной площади в Вильнюсе проходят одна за другой колонны белорусов под национальными флагами. Журналисты отмечают, что белорусы сейчас - самые массовые и организованнве на площади.

9.35

В Кафедральном соборе звонят в колокола в честь Калиновского и повтанцев.

9.30

Возле Кафедрального собора в Вильнюсе собрались десятки человек с бело-красно-белыми флагами.

Журналисты сообщают, что белорусы Вильнюса приготови сотни национальных флагов для соотечественников.

Также журналисты сообщают, что в Литву едет огромное количество людей, которые о цели визита говорят пограничникам: для участия в церемонии прощания с Калиновским.

8.05

Белорусы массово едут на поездах в Вильнюс на церемонию прощания с Калиновским и героями восстания 1863 года. Портал опубликовал репортаж из поезда.

8.00

Солдаты почетного караула Литвы и Польши провели репетицию прощания с Калиновским. Тренировка прошла на Старых Росах в Вильнюсе.