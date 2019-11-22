Наталья Радина в Европарламенте: В Беларуси сложилась новая ситуация 2 22.11.2019, 11:59

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Наталья Радина

Белорусам нужна международная солидарность

В продолжение своего визита в Брюсселе главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина встретилась с депутатами Европарламента Джули Вард (Великобритания), Софи инт Вельд (Нидерланды), Виолой фон Крамон-Таубадель (Германия), Бронисом Ропе и Расой Юкневичене (Литва), членами кабинетов вице-президентов Европарламента Клары Добрев (Венгрия) и Марцела Колая (Чехия), главой подразделения Восточного партнерства в Европейской службе внешних действий, главой отделения по Армении, Азербайджану, Беларуси и Восточному партнерству в Еврокомиссии.

«Наглая фальсификация итогов парламентских «выборов» в Беларуси евродепутатов не удивила. В Европарламенте прекрасно знают, что Беларусь как была последней диктатурой Европы, так ею и осталась. А к попыткам европейских чиновников вести «диалог» с Лукашенко там относятся скептически, отмечая, что не может быть никакого сотрудничества без соблюдения прав человека.

Главной темой наших разговоров стало обсуждение новой ситуации, которая сегодня сложилась в Беларуси. Двадцатипятилетнее правление режима Лукашенко привело Беларусь к катастрофе: экономика переживает глубокий кризис, денег брать не у кого, реформы пугают диктатора потерей контроля, зарплаты и пенсии белорусов упали до нищенского уровня, а цены вполне сравнимы с европейскими, принимаются абсурдные декреты советского образца и вводятся разнообразные «налоги на воздух». По всей стране регулярно вспыхивают бунты, появляются все новые и новые очаги сопротивления. Впервые за новейшую историю белорусская нация объединена одной идеей: Лукашенко должен уйти.

Сегодня белорусам нужна серьезная международная солидарность: не показная, не на словах, а на деле. Необходима реальная поддержка белорусских независимых медиа, гражданского общества и демократической оппозиции. Необходимо прекратить сотрудничество с преступным режимом и накачивать европейскими деньгами различные ГОНГО и квази-независимые организации. За нарушения прав человека, преследования активистов оппозиции и подавление свободы слова режим Лукашенко должен нести наказание в соответствии с международными нормами и практикой», - заявила главный редактор сайта «Хартия-97».

Наталья Радина и Джули Вард

Напомним, что днем ранее Наталья Радина встретилась с польскими евродепутатами, которые выразили полную поддержку Charter97.org, который вот уже второй год блокируется властями Беларуси. Состоялись встречи с бывшими министрами иностранных дел Польши Анной Фотыгой (партия «Право и Справедливость») и Радославом Сикорским (партия «Гражданская платформа»), главой делегации Европарламента по связям с Беларусью Робертом Бедронем (партия «Весна», коалиция «Левые»), бывшими вице-президентами Европарламента Здзиславом Краснодембским и Яцеком Сариушем-Вольским (оба - партия «Право и Справедливость»).