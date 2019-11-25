Почему белорусы ненавидят Лукашенко, или кто такой Афнагель 25 25.11.2019, 8:10

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ЕВГЕНИЙ АФНАГЕЛЬ

ФОТО: ЮРИЙ ДРУГ / CHARTER97.ORG

Неожиданные откровения от БТ, СТВ и ОНТ.

В Беларуси закончились так называемые выборы в «палату представителей». Международные наблюдатели, ОБСЕ, Евросоюз, Госдеп США подтвердили — ничего общего этот фарс с демократическими выборами не имел. Отказались играть по правилам властей и представители оппозиции: кандидаты от гражданской кам-пании «Европейская Беларусь» и их доверенные лица сожгли свои удостоверения и объявили бойкот псевдовыборам.

Полина Шарендо-Панасюк, чье выступление собрало десятки тысяч просмотров в Сети, полюбившиеся минчанам Ольга Николайчик и Оксана Юшкевич, всеми известная журналистка Ирина Халип, яркие блогеры Андрей Войнич и Серый Кот — именно с этими людьми власть не выдержала конкуренции. Требования гражданской кампании «Европейская Беларусь» — закрытие Бе-лАЭС, смена власти на всех уровнях, достойный заработок для белорусов на родине — попали в «яблочко», что было видно по количеству людей, которые поддерживали кан-дидатов на предвыборных пикетах. Лозунг «колхозной диктатуре — баста!», который можно было видеть на стендах гражданской кампании, стал по-настоящему народным.

Власти еще долго будут вспоминать выступления белорусов в центре Минска на Встречах свободных людей, сорвать которые не получилось даже идиотскими выходками с установкой новогодней елкой и битьем плитки на площади Свободы. Последней каплей, которая довела всю систему до истерики, стало выступление одного из лидеров граждан-ской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля в эфире «Еuronews», в котором он озвучил всем известную истину — «белорусы ненавидят Лукашенко».

Лукашенковские СМИ — ОНТ, СТВ и БТ — посвятили «Европейской Беларуси» и Евгению Афнагелю cразу несколько сюжетов, сделав им прекрасную рекламу. «Будем считать это маленькой компенсацией за лишение законного эфира десяти наших кандидатов. Все-таки правда о том, что белорусы ненавидят Лукашенко и его чиновников прозвучала по официальному телевидению. Жалко, конечно, что его никто не смотрит», — потроллил лукашенковских пропагандистов Евгений Афнагель в интервью Сharter97.org.

«Координатор движения «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель. Кто это? Что такое движение?», — задавался вопросом ведущий ОНТ Игорь Тур. Кстати, старания так называемого журналиста набрали в Youtube лишь 3270 просмотров и 446 дизлайков. Других возможностей оценить популярность данного телеканала у нас нет, ведь цифры просмотров госСМИ в Беларуси — тайна за семью печатями.

После такой «популярности» в Сети резонным становится вопрос: «Что такое ОНТ, кто его смотрит и как к нему относятся?». Кстати, вызывает сомнение и количество подписчиков на Youtube-канале данного СМИ, ведь любой школьник вам разъяснит, что при 256 тысячах подписчиках видео просто не может набрать такое мизерное количество про-смотров. Получается, что за наши с вами деньги госСМИ просто закупило фейковых подписчиков для презентабельного вида своего канала. Кстати, комментарии к видео также оказались отключены. Настолько они боятся услышать мнение о своей работе.

«Поверьте, Евгений, власти вы безразличны», — пытался успокоить себя и свое началь-ство пропагандист во втором поколении Григорий Азаренок (да-да, сын именно того Юрия Азаренка, с которым в свое время по-мужски поговорил Николай Статкевич). Опять же, о «безразличии» нам рассказывают в ролике, который едва перевалил за полторы тысячи просмотров, а подписчиков на канале СТВ около 149 тысяч.

Снова «дебит» с «кредитом» у лукашенковских геббельсов не сходится. Как видите, «мертвые души» в подписчиках — отличительная черта белорусских госСМИ.

Вишенкой на торте стал пасквиль от БТ, который посмотрели аж 836 человек. Отметим, что число подписчиков канала около 84 тысяч. Главный телеканал лукашенковской пропаганды в прямом эфире цитировал интервью Афнагеля сайту Сharter97.org, в котором говорилось о ненависти белорусов к Лукашенко.

Кстати, комментарии на Youtube-канале БТ можно оставлять. Но привести их в статье будет очень сложно, вот самые приличные из них:

«95% ДИЗлайков БТшным дешевым журналюжкам. Вас и так никто не смотрит, так хоть с ютуба уйдите, клоуны колхозные»

«Чытачы, знайдзіце артыкул ды пачытайце. Бо гэта ўсё хлусьлівая прапаганда БТ»

«БТ живет в иллюзиях?», — пишут белорусы.

Говорящие головы, которые едва-едва наскребли шесть тысяч просмотров на троих, пытаются успокоить Лукашенко, что, мол, «врет этот Афнагель и «Европейская Беларусь», а белорусы в вас души не чают». Но цифры говорят сами за себя. Фильм Степана Светлова «Лукашенко. Уголовные материалы» только на Youtube набрал почти 1 миллион 800 тысяч просмотров, критические видео от недавно появившегося проекта Studio Х97 набирают сотни тысяч просмотров. И это все без армии фейковых подписчиков и миллионных бюджетов. Просто люди ценят, когда им говорят правду.

Все это только подтверждает тезис, прозвучавший из уст Евгений Афнагеля: «Белорусы ненавидят Лукашенко и хотят перемен». Если хотите, это подтверждают не только виртуальные просмотры и лайки на Youtube, об этом говорят тысячи бело-красно-белых флагов на перезахоронении настоящего национального героя Беларуси Кастуся Калиновско-го, которых так испугались на лукашенковских телеканалах.

Поэтому БТ-шные пропагандисты совершенно правильно боятся слов о переменах, ведь сегодня их хотят 95% белорусов. А это значит, что их время на исходе.