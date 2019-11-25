Белорусское жюри поставило России ноль баллов на детском Евровидении 19 25.11.2019, 8:14

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На детском Евровидении победила полька Viki Gabor с песней Superhero.

Нынешний песенный конкурс для детей проходил в польской Силезии в городе Гливицы, пишет сайт телеканала «Белсат».

Это вторая подряд победа Польши на детском Евровидении. В прошлом году полька Roksana Węgiel взяла первую ступеньку пьедестала во время проведения этого конкурса в Минске.

Во время нынешнего голосования белорусское жюри дало 12 баллов Казахстану и 10 Польше. Россия не получила от белорусского жюри ни одного балла.

Беларусь от российского жюри также получила ноль. Российское жюри отдало 12 баллов Австралии.

От Беларуси на Евровидение в Польше поехала Лиза Мисникова.