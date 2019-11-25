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Правда о «выборах»
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Белорусское жюри поставило России ноль баллов на детском Евровидении

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  • 25.11.2019, 8:14
  • 6,020
Белорусское жюри поставило России ноль баллов на детском Евровидении

На детском Евровидении победила полька Viki Gabor с песней Superhero.

Нынешний песенный конкурс для детей проходил в польской Силезии в городе Гливицы, пишет сайт телеканала «Белсат».

Это вторая подряд победа Польши на детском Евровидении. В прошлом году полька Roksana Węgiel взяла первую ступеньку пьедестала во время проведения этого конкурса в Минске.

Во время нынешнего голосования белорусское жюри дало 12 баллов Казахстану и 10 Польше. Россия не получила от белорусского жюри ни одного балла.

Беларусь от российского жюри также получила ноль. Российское жюри отдало 12 баллов Австралии.

От Беларуси на Евровидение в Польше поехала Лиза Мисникова.


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