Как всегда читать сайт Charter97.org 1 28.11.2019, 18:05

1,017

Способы обхода блокировки.

Белорусские влаcти продолжают незаконную блокировку нашего сайта.

Чтобы всегда читать «Хартию-97», установите на смартфон приложения Intra или 1.1.1.1.

Мир не стоит на месте. Лучшие ученые, инженеры, дизайнеры создали новые приложения, позволяющие обходить государственную цензуру в интернете.

Ниже описаны самые простые способы читать «Хартию-97» на смартфоне или компьютере.

Расскажите о них своим друзьям, родственникам и коллегам, как читать наш сайт.

Научите обходить блокировку родителей, представителей старшего поколения. Поделитесь этой информацией в своих аккаунтах в соцсетях.

Как читать сайт «Хартия-97» на смартфонах

Установите приложения Intra или 1.1.1.1. Процесс установки займет пару минут.

Intra

1. Зайдите в Play Маркет (Google Play) https://play.google.com/ и введите в строку поиска: Intra. Нажмите на иконку приложения или на эту ссылку в браузере вашего смартфона: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.intra&hl=en_US.

После этого откроется страница программы в Google Play.

2. Нажмите на кнопку Install или Установить (в зависимости от языковой версии). Приложение скачается и загрузится автоматически в течение нескольких минут.

3. Найдите иконку Intra среди установленных на вашем смартфоне приложений и нажмите на нее. Приложение запустится. Во всплывающем окне (если оно появится) нажмите Разрешить или Allow.

4. Передвиньте ползунок возле слова Отключено вправо. Слово должно смениться на Включено.

5. Читайте сайт «Хартия-97» в вашем браузере.

1.1.1.1

1. Зайдите в Play Маркет (Google Play) https://play.google.com/ и введите в строку поиска: 1.1.1.1. Нажмите на иконку приложения или на эту ссылку в браузере вашего смартфона: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudflare.onedotonedotonedotone.

После этого откроется страница программы в Google Play.

2. Нажмите на кнопку Install или Установить (в зависимости от языковой версии). Приложение скачается и загрузится автоматически в течение нескольких минут.

3. Найдите иконку 1.1.1.1 среди установленных на вашем смартфоне приложений и нажмите на нее. Приложение запустится. Во всплывающем окне (если оно появится) нажмите Ok.

4. Передвиньте ползунок возле слова Отключено вправо. Слово должно смениться на Подключено.

5. Читайте сайт «Хартия-97» в вашем браузере

Как читать Charter97.org на компьютере или ноутбуке

Установите расширение Browsec, которое позволяет открывать заблокированные сайты в самых популярных в Беларуси браузерах — Chrome, Firefox, Yandex и Opera. Процесс установки займет пару минут.

Зайдите на сайт https://browsec.com/, нажмите синюю кнопку «Install BROWSEC for free».

2. На открывшейся странице нажимаете на кнопку Добавить/Установить/Add/Install (в зависимости от языка и вашего браузера), во всплывающем окне нажимаете Добавить/Add, затем Оk.

3. Нажимаете на иконку Browsec в правом верхнем углу окна браузера (она выглядит в виде серого глобуса), во всплывающем окне нажимаете кнопку Protect me. Глобус должен сменить цвет на зеленый.

4. Читайте сайт «Хартия-97».