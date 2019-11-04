Наблюдатели ОБСЕ посетили пикет «Европейской Беларуси» в Мозыре 4.11.2019, 17:36

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Кандидат в депутаты от гражданской кампании рассказал о нарушениях со стороны властей.

Встреча прошла на рынке «Истпал» в центре города, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» Михаил Бондаренко и его доверенные лица встретились с наблюдателями за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Корнелисом Росом и Яри Лиимата. Представители миссии посетили пикет, который сегодня проходил у магазина «На ростанях» в центре Мозыря.

- Мы рассказали о массовом снятии кандидатов «Европейской Беларуси» с «выборов», привели конкретные примеры нарушений, которые были в нашем городе. Мои обращения не были показаны по областному ТВ, окружная комиссия затягивала максимально сроки регистрации и начало проведения пикетов. Вся эта информация была предоставлена наблюдателям. Как раз во время встречи неизвестный провокатор пытался помешать пикетированию. Он называл себя работником исполкома, но никаких документов не показывал. Может, побоялся гостей, — рассказал Михаил Бондаренко.