Freedom House: Беларусь — страна несвободного интернета 2 5.11.2019, 9:40

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Международная правозащитная организация опубликовала отчет.

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала отчет с оценкой уровня свободы интернета в мире (Freedom on the Net 2019). В этом рейтинге Беларусь продолжает входить в список стран с несвободным интернетом, сообщает «Радыё Свабода».

Отчет оценивает свободу интернета в 65 странах мира, на которые приходится 87 процентов всех пользователей интернета, в период с июня 2018 по май 2019.

Freedom House отмечает, что правительства всего мира все чаще используют социальные медиа для манипулирования выборами и контроля за своими гражданами. В результате этих тенденций мировая свобода интернета сокращается девятый год подряд.

Что касается постсоветских стран, то Беларусь попала в список стран с несвободным Интернетом вместе с Азербайджаном, Казахстаном, Россией и Узбекистаном. В списке стран с частично свободным интернетом оказались Кыргызстан и Украина. Свободный интернет, согласно отчету Freedom House, в Армении и Грузии.

Freedom House оценивает свободу в интернете по девяти параметрам, среди них - случаи блокировки социальных сетей, блокировки политического, социального или религиозного контента; количество законов, которые увеличивают государственную цензуру; количество арестованных и осужденных интернет-блогеров, а также наличие «троллей», которые выражают в сетевых дискуссиях провластную позицию.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности.