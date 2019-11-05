Андрей Бастунец: Блокировка «Хартии-97» повлияла на оценку свободы интернета в Беларуси 2 5.11.2019, 14:05

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Андрей Бастунец

Фото: БАЖ

Председатель БАЖ прокомментировал последний отчет Freedom House.

Согласно последним данным, который предоставила международная правозащитная организация Freedom House, Беларусь вошла в список стран с «несвободным интернетом». Какие факты свидетельствуют о том, что Байнет активно подвергается цензуре со стороны властей?

Ситуацию для Charter97.org прокомментировал председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец:

- Во-первых, это не единственный рейтинг, в котором Беларусь оказывается на последних местах по показателям свободы слова и индекса цензуры в стране. Несколько месяцев назад «Комитет по защите журналистов» включил Беларусь в десятку стран с наиболее жестким интернетом, так как у нас наиболее жесткая цензура в интернете и, вообще, в СМИ.

Там специалисты назвали несколько показателей, которые, я думаю, учитываются всеми международными организациями:

В первую очередь, это те законодательные нормы, которые с конца прошлого года начали действовать в Беларуси. Они жестко ограничивают свободу деятельности в интернете и усиливают государственный контроль за ним.

Безусловно, на итоговую оценку сильно повлияли блокировки таких известных общественно-политических сайтов, как Charter97.org и «Белорусский партизан».

И, конечно, «Дело БелТА», когда под удар попали такие интернет-ресурсы, как tut.by и БелаПАН.

Все это показывает, что белорусский интернет подвергнут жесткой цензуре и является «несвободным».