Студенты минского вуза готовят забастовку 6.11.2019, 18:25

1,158

иллюстрационное фото

Вузу не продлили аккредитацию по некоторым специальностям.

Читатели сообщили tut.by, что Минобр не продлил аккредитацию некоторых специальностей Минского инновационного университета. Если ситуация не решится, более 1500 студентов могут остаться без дипломов. В знак протеста в стенах университета, в понедельник, 11 ноября, парни и девушки собираются устроить забастовку. В учебном заведении эту информацию подтвердили.

Все учебные заведения страны проходят аккредитацию раз в пять лет. В прошлый раз Минский инновационный университет проверяли в 2014 году. Тогдашняя аккредитация, говорит ректор Николай Суша, заканчивалась в ноябре 2019-го. Во вторник, 5 ноября, вуз получил заключение из Департамента контроля качества образования. В документе сообщалось: пять специальностей вуза не получили аккредитацию.

— Среди них «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология», — перечисляет Николай Суша. — Всего у нас около 20 специальностей на двух ступенях образования. Однако, именно на этих пяти специальностях учится большинство студентов.

В цифрах это выглядит так: из 1670 студентов вуза 1600 человек обучается именно на этих пяти специальностях. У вуза, продолжает собеседник, бессрочная лицензия, поэтому студенты могут продолжить учиться. Но, если ситуация не решится, выпускникам мы не сможем выдать диплом гособразца.

— Почему вам отказали в аккредитации?

— Все критерии, которые нужно было выполнить, мы выполнили. Студенты выполняли комплексные работы и показали великолепные знания, — отвечает ректор. — Например, для подтверждения своих знаний, из всех экзаменуемых 85% должны получить положительные оценки, а результат составил 87%, 90%, 93%, но это все равно гораздо больше предельно допустимых 85%.

Кроме знаний, поясняет собеседник, комиссия проверяла «сотни показателей». Например, общежитие, аудитории, буфеты, базу отдыха, учебный план. И везде, утверждает ректор, у университета все в порядке.

— Были, конечно, и замечания. Например, в отдельных случаях несоответствие учебных планов стандартам, необеспеченность в полной мере литературой в библиотеке. Но кто сейчас ходит в библиотеку, когда есть интернет и электронная библиотека? — задается вопросом Николай Суша. — Но это все не грубые нарушения. А аккредитация не подтверждается только при серьезных нарушениях законодательства об образовании. Например, по лицензии мы можем учить 1000 студентов, а учим 1001 или, предположим, готовим специалистов, которые не предусмотрены лицензией. С уверенностью скажу: все замечания, что сделали нам, исправимы.

Сейчас у университета есть три дня, чтобы подать апелляцию в Департамент контроля качества образования и обжаловать полученное решение.

— Нашему университету более 28 лет, за это время мы проходили множество аккредитаций и аттестаций. И всегда все было успешно, — говорит ректор. — Что случилось сейчас, я не знаю. До этого с марта министр образования Игорь Карпенко устроил нам большую проверку. Наш университет — единственный в стране, который предоставлял возможность дистанционно обучаться заключенным. После проверки эту инициативу министр зарубил на корню, обучать заключенных нам запретили. Но в канун 1 сентября он отметил свое решение, и нам снова разрешили обучать заключенных. Правда, к тому моменту по разным причинам все они были отчислены.

По словам собеседника, Игорь Карпенко также написал письмо в Генпрокуратуру по поводу вуза.

— После прокуратура передала рассмотрение нашего вопроса в ОБЭП. Недавно меня вызывали в ОБЭП и сообщили: нарушений законодательства об образовании нет, и основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют, — говорит Николай Суша.

Параллельно с апелляцией руководство вуза решает, как, если что, помочь студентам. А студенты в это время и сами готовы защищать свои права. В понедельник, 11 ноября, в стенах вуза они готовы выйти на забастовку.

— У нас очень мощное студенческое самоуправление, и студенты меня предупредили, что хотят устроить забастовку в стенах вуза, — говорит ректор. — Я не возражал. Они не намерены выходить на улицы и тем самым нарушать общественный порядок. В этом случае мы не видим оснований для запрета защищать свои гражданские права.

В университете говорят: вуз намерен бороться за восстановление справедливости, и, если понадобится, прибегнуть к судебной защите в рамках закона.

В приемной Департамента контроля качества образования сказали, что их руководитель уехал в Министерство образования. Общаться по мобильному руководитель департамента Михаил Мирончик отказался.