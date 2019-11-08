Шевчук предложил Путину вместо Кубы и Венесуэлы простить долги россиянам 13 8.11.2019, 13:43

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Юрий Шевчук

По подсчетам музыканта, на списание кредитов хватит $40 миллиардов.

Лидер российской группы ДДТ Юрий Шевчук выступил за списание кредитных долгов жителям России. По подсчетам музыканта, на это понадобится 40 млрд рублей, рассказал Шевчук в интервью порталу Yle.fi.

«Наше правительство долги прощает Северной Корее, Венесуэле, Кубе, всем, короче. Там сорок миллиардов, там двадцать. А мы сейчас предлагаем нашему правительству простить мелкие кредиты до миллиона рублей нашему народу, — отметил музыкант. — Эти кредиты душат людей, они как на крюке. Пусть руководство страны хоть один раз к народу повернется».

По подсчетам Шевчука, на списание кредитов хватит 40 млрд.

Лидера группы ДДТ попросили также высказать пожелания жителям Финляндии. Музыкант ушел от ответа и заявил, что финны и без того живут в «неплохой стране», где для граждан «многое сделано».

Российское правительство регулярно прощает долги разным странам. Так, в октябре Владимир Путин под аплодисменты сообщил о списании $20 млрд государствам Африки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Россия таким образом открыла путь для работы своих компаний на континенте.