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В литовских пунктах пропуска возможны ограничения движения

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  • 8.11.2019, 18:15
В литовских пунктах пропуска возможны ограничения движения

Терпеть неудобства придется до 15 декабря.

Движение транспорта через пункты пропуска на границе с Литвой может быть затруднено, сообщили БелТА в Государственном пограничном комитете.

По информации таможенной службы Литвы, до 15 декабря возможны затруднения при пересечении границы в пунктах пропуска «Райгардас», «Шальчининкай» и «Лаворишкес» (с белорусской стороны - «Привалка», «Бенякони» и «Котловка). Это связано с работами по модернизации и ремонту оборудования по управлению движением.

Госпогранкомитет рекомендует гражданам, пересекающим границу с Литвой, учитывать эту информацию и заранее планировать маршруты. Следить за обстановкой перед пунктами пропуска в режиме онлайн можно на информационном портале пограничного ведомства.


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