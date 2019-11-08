Госдолг Беларуси в 2020 году побьет рекорд 8.11.2019, 19:17

Власти считают, что опасаться его размера нет оснований.

В будущем году госдолг Беларуси вырастет до рекордных 54,4 млрд рублей. Власти говорят, что опасаться этого не стоит, так как по отношению к ВВП эта сумма не критичная. Но есть один существенный нюанс, пишет tut.by.

За год госдолг вырастет на 11,5%

Проект бюджета на будущий год рассматривался на этой неделе в палате представителей в ходе нулевого чтения. Там выяснились интересные детали, касающиеся будущих обязательств казны. Министерство финансов ожидает, что госдолг (включая гарантированный) к концу этого года вырастет до 48,8 млрд рублей, а в 2020-м достигнет 54,4 млрд рублей.

«Государственный долг на конец будущего года составит 54,4 млрд рублей. Его рост по сравнению с 2019 годом обусловлен реализацией ряда капиталоемких проектов, в том числе — строительство АЭС, финансированием проектов биотехнологической корпорации», — отметил министр финансов Максим Ермолович, выступая в Палате представителей.

При этом власти предпринимают превентивные меры для того, чтобы госдолг быстро не увеличивался.

«Мы крупные коммерческие проекты на государственных предприятиях теперь не реализуем под гарантии правительства», — сказал премьер-министр Сергей Румас, отвечая на вопросы журналистов.

Белорусские власти считают, что ситуация с динамикой госдолга управляемая, и опасаться его размера нет оснований. «Резкого роста госдолга мы не планируем», — подчеркнул Румас, отвечая на вопрос о динамике госдолга до 2025 года.

В свою очередь, министр финансов обратил внимание, что на 1 октября долг государства (сектора госуправления) составил 36% ВВП, а пороговое значение этого показателя (по методологии МВФ) — 50%, то есть запас для увеличения уровня госдолга еще имеется.

Вместе с тем, обслуживать и погашать даже существующий уровень госдолга государству непросто ввиду больших сумм, которые нужно направлять на эти цели.

На погашение государственного долга в будущем году предстоит направить почти 6 млрд рублей. На обслуживание — еще около 2,8 млрд рублей.

Важный нюанс — более 95% платежей по госдолгу номинировано в иностранной валюте, то есть существенная корректировка валютного курса может заметно повлиять на размер внутренних и внешних обязательств государства.

А ведь уже сейчас выплаты по госдолгу являются довольно серьезным бременем для казны: платежи по обслуживанию госдолга составляют около 11% от всех расходов республиканского бюджета.

Госдолг будет устойчивым. Если не возникнет шоков

Госдолг считается устойчивым, если государство способно его погашать и обслуживать без пересмотра условий заимствований.

Белорусские экономисты считают, что заметно снизить размер госдолга в обозримой перспективе (в ближайшие пять лет) не получится.

«Возможностей для снижения уровня госдолга не видно, поскольку темпы экономического роста остаются низкими и не наблюдается предпосылок для их ускорения. Только в случае, если Россия предоставит Беларуси значительные нефтегазовые бонусы, госдолг может устойчиво снижаться», — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Резкого, неуправляемого роста государственного долга также не должно произойти, считают эксперты.

«Правительство сейчас заявляет, что привлекать внешние заимствования для финансирования коммерческих проектов в традиционном госсекторе не намерено. Предыдущий опыт показал, что такая практика не является эффективной. Соответственно, предпосылок для резкого роста госдолга пока не видно», — подчеркнула в комментарии журналистам научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

По мнению эксперта, одна из основных долговых проблем в среднесрочной перспективе может быть связана с источниками рефинансирования госдолга. К слову, в 2020 году правительство намерено занять на внешнем рынке 1,35 млрд долларов, чтобы осуществлять выплаты по старым долгам. Предполагается, что эта задача будет решена за счет очередного выпуска евробондов.

«Россия приостановила выделение кредитов Беларуси, а евробонды — довольно дорогой инструмент. Постоянно занимать под 6% годовых на фоне низких темпов экономического роста страна не может себе позволить», — убеждена Точицкая.

Еще одной проблемой для устойчивости госдолга могут стать колебания валютного курса.

«Устойчивость белорусского госдолга зависит от ситуации на валютном рынке. Поскольку наш госдолг номинирован в инвалюте, значительная корректировка валютного курса, вызванная, например, внешними шоками, может привести к проблемам с обслуживанием и погашением госдолга», — полагает Крук.

Эксперт напомнил, что МВФ неоднократно указывал в своих отчетах на эту проблему.

«Чтобы снизить риск ее реализации, постепенно стоит переводить валютный госдолг в рублевый. Первые шаги на этом пути делаются, Банк развития стал размещать рублевые евробонды, но желательно движение в этом направлении ускорить, чтобы не иметь долговых проблем в будущем», — резюмировал Крук.