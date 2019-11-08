Евгений Афнагель призвал собраться 15 ноября на Октябрьской площади 8.11.2019, 19:25

Фото: «Наша Ніва»

Активист призвал белорусов выйти на площадь в 18:00 на легальный митинг в рамках избирательной кампании.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель выступил на встрече NEXTA.

- Друзья, меня зовут Евгений Афнагель, я хотел бы от себя поблагодарить Степана за классный фильм. Несколько тысяч человек, которые собрались на этой площади. Спасибо вам. Фильм посмотрели два миллиона белорусов. Никогда в истории Беларуси столько людей не смотрели документальный фильм за такое количество времени. Это рекорд. От лица кампании «Европейская Беларусь», которую я представляю, предлагаю собраться через неделю, 15 числа, на Октябрьской площади Минска, в 18:00. Сделаем так, чтобы на Октябрьской площади было не пару тысяч человек, а намного больше. Я знаю, что все вместе мы можем это сделать. Ни властям, которые боятся нас, нас не остановить. Они думали, что колонки не будет — она есть. Они думали, что мы не покажем выступление Степана — вы все его видели. И мы соберемся на Октябрьской площади. Спасибо, Минск. Жыве Беларусь! - заявил Евгений Афнагель.

Как известно, избирательная кампания по выборам в «парламент» продолжится до 17 ноября.

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