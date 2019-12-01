Сказка от Илона Маска: удивительные факты об электромобиле Tesla Cybertruck 2 1.12.2019, 13:05

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Все, что известно о необычной модели.

Основатель компании Tesla Илон Маск представил первый в мире электрический пикап Tesla Cybertruck, способный проехать на одном заряде свыше 800 км и разогнаться до 100 км/ч за рекордные 3 с.

Журнал НВ рассказывает о необычном автомобиле в своей инфографике.

1. Электрический пикап доступен для предзаказа в трех базовых версиях: одномоторная модификация, вариант с двумя моторами и модель с тремя электромоторами.

2. Одномоторная версия разгоняется до 100 км/ч за 6 с. Самая быстрая версия с тремя моторами разгоняется до 100 км/ч за 3 с., что в 1,5 раза быстрее самого быстрого по разгону пикапа на сегодняшний день — Ford F-150 (разгон до 100 км/ч — 5,5 с.)

3. Запас хода на одном заряде — 402 км, 483 км, 805 км в зависимости от модели пикапа

4. Кузов сделан из нержавеющей стали толщиной 3 мм, именно из нее делают обшивку космических кораблей SpaceX. Такая сталь способна выдержать удар кувалдой и, по уверению Маска, выстрел из 9-миллиметрового огнестрельного оружия

5. Грузовая платформа длиной около 2 м и объемом 2,8 м3 может работает в открытом или закрытом режиме. За отдельную плату на нее можно установить солнечные панели, которые обеспечат дополнительные 24 км к запасу хода. Грузоподъемность пикапа — около 1,6 т

6. Система автопилота обеспечивает возможности автономного экстренного торможения, обнаружения полосы и предупреждения о смене полосы движения

7. Клиренс автомобиля снижается при погрузке и выгрузке, а также при движении по трассе на большой скорости. Это позволяет уменьшить сопротивление воздуха и увеличить устойчивость к опрокидыванию на поворотах

8. Пикап можно использовать как батарею для электротехники, подключив к нему, например, электропилу, отбойный молоток, утюг, фен, газонокосилку, телевизор, СВЧ-печь и т. д.

9. Машина оборудована 17-дюймовым сенсорным экраном для мониторинга бортовых показателей и управления мультимедийной системой.

10. Стартовая цена электромобиля вместимостью 6 человек — $39 тыс. Всего за неделю было сделано более 250 тыс. предзаказов Tesla Cybertruck. Стоимость предзаказа — $100. Первые автомобили владельцы получат в 2021 году.