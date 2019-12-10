Куда поставляли технику компании, проходящие по «делу Втюрина» 8 10.12.2019, 14:52

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Андрей Втюрин

Стали известные новые детали о деле, в ходе которого появилась информация о подготовке покушения на Лукашенко.

Дело, в рамках которой был арестован бывший охранник Лукашенко и секретарь Совета безопасности Андрей Втюрин, готовят для передачи в суд. «Радыё Свабода» узнало новые детали.

2 декабря КГБ сообщил о завершении расследования многочисленных фактов получения и дачи взятки при поставках в Беларусь компьютеров, телекоммуникационной техники и программного оборудования.

Основной и самый известный фигурант дела - Андрей Втюрин, бывший глава службы безопасности Лукашенко, который на момент ареста занимал должность заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. В службе безопасности Лукашенко Втюрин отработал 20 лет, руководил этой структурой с 2007 по 2014 годы. О его аресте стало известно 29 апреля 2019 года, официальная информация появилась через несколько дней.

Долгое время спецслужбы не сообщали никаких подробностей дела, имена других его фигурантов, а также названия компаний, замешанных в преступных схемах, которые стали известными только в начале декабря. Как стало известно «Радыё Свабода», некоторые из них все еще действует. А поставки компьютерной техники и электроники, организованные с помощью преступных схем, могут затрагивать даже Верховный суд.

Академия наук, Таможенный комитет

Из сообщения КГБ, опубликованного 2 декабря следует, что кроме Андрея Втюрина, были арестованы еще 15 человек. 8 из них - за дачу взятки, столько же (вместе с самим Втюриным) - за ее получение. Суммы взяток фигурируют разные. От 9 тысяч долларов, как в случае директора ООО «ТТ-Связьком» Владимира Томченко, до почти миллиона. Столько, по информации КГБ, дал в качестве взятки руководитель общества с ограниченной ответственностью «Мобильный сервис» Владимир Жилин.

Компания ООО «Мобильный сервис» была зарегистрирована в Минске 21 августа 2001 года. По базе данных kartoteka.by, ее учредителями стали граждане Беларуси Лиана Шакун (доля 70%) и Александр Кибишев (30%). Лиана Шакун также долгое время оставалась руководителем кампании — с момента основания до 6 октября 2015 года, когда ее на посту заменил Юрий Левданский.

Имя Владимира Жилина в общедоступных документах, касающихся ООО «Мобильный сервис», нет, в официальном сообщении КГБ он назван «фактическим руководителем» компании.

Согласно той же базе kartoteka.by, основной вид деятельности компании «Мобильный сервис» - оптовая торговля электронным и коммуникационным оборудованием и его частями. Среди клиентов — исключительно государственные учреждения. Академия наук, Таможенный комитет, Верховный суд, БГУИР, Белтелерадиокомпания, Министерство экономики, Верховный суд и другие.

Ivan, 12:48

Суммы в договорах разные. От 44 рублей за авторский надзор в Минском городском суде до 10 миллионов на поставку оборудования и программного обеспечения для минского метрополитена. В сентябре 2018 года ООО «Мобильный сервис», например, подписала договор с тем же Минским городским судом на создание системы видео- и аудиофиксации судебных заседаний. Государственному бюджету это стоило 464 тысяч рублей.

Точная дата ареста Владимира Жилина неизвестна. Как сказал председатель КГБ Валерий Вакульчик, задержания продолжались и после ареста Андрея Втюрина. Деятельность ООО «Мобильный сервис» на сегодня не остановилось. Последние соглашения заключены в августе 2019 года с метрополитеном. Общая их сумма превышает 15 миллионов рублей.

1 миллион 835 тысяч долларов взятки

Еще один из арестованных, Сергей Покрышко, идентифицирован КГБ как совладелец и один из фактических руководителей зарегистрированных в Минске компаний «Солидекс ПИ» и «Солидекс». Покрышку обвиняют в дача взятки размером не менее 195 тысяч долларов. Обе компании занимаются инженерно-техническим проектированием и консультациями ( «Солидекс ПИ» обозначено как белорусско-польская).

Среди клиентов также исключительно государственные учреждения: Экономический суд Минской области, подразделения МЧС, центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз и другие. Размеры контрактов - до 40 тысяч долларов.

Есть среди обвиняемых в даче взятки — и иностранные граждане. Владелец латвийского паспорта Сергей Шарков, россияне Владимир Казанцев и Владимир Томченко. Последние были представителями зарегистрированных в России компаний «УГМК-Телеком» и «Смартлабс», которые занимаются технологиями в области интернет-телевидения.

Всего, по информации КГБ, подозреваемые «дела Втюрина» дали взятки на сумму 1 миллион 835 тысяч долларов. Большая часть из них приписывается Владимиру Жилину.

Юрий Левданский, который на сайте компании «Мобильный сервис» и в базах данных указан как директор, в разговоре со журналистами не стал комментировать ситуацию с задержанием Жилина, а также не пояснил, имеет ли тот отношение к его фирме. При этом в профиле Владимира Жилина в социальной сети LinkedIn должность и место работы обозначены как «Director (Mobile Service LTD)».

В свободном доступе в интернете о Владимире Жилине минимум информации. Известно, что его дочь Мария несколько лет подряд пыталась победить в белорусском отборе на детское Евровидение, она участвовала в конкурсе четыре раза. В 2018 году результаты отбора вызвали споры между родителями конкурсантов, Владимир Жилин тогда даже был в прямом эфире белорусской редакции российского «Спутник» вместе с продюсером Инной Радаевой.

Уголовное дело Андрея Втюрина и других фигурантов передали в Генеральную прокуратуру, после проверки его направят в суд. Дата начала процесса пока не назначена.

Напомним, что после задержания Втюрина ряд Telegram-каналов и СМИ заявили, что заместитель государственного секретаря Совета безопасности был задержан по подозрению в подготовке покушения на Лукашенко и его семью.