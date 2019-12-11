В российской колонии началась массовая голодовка 1 11.12.2019, 16:36

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От еды отказываются 130 человек.

В России в Новосибирской исправительной колонии №8 заключенные объявили массовую голодовку после того, как один из них был избит сотрудником спецназа.

От еды отказываются 130 человек, которые протестуют против введения на территорию учреждения спецподразделения ФСИН "Корсар" и "систематических избиений", рассказали правозащитники "Тайге.инфо".

По словам адвоката Максима Амбурцева, к его подзащитному Александру Ивову в колонии подошел неназванный сотрудник спецназа и спросил, почему тот его не боится, ведь он — сотрудник "Корсара". После того как заключенный ответил, что "никогда не боялся таких, как он", его избили. Ивов во время разговора не оскорблял сотрудника ФСИН и вел себя спокойно.

После инцидента осужденные пошли в дежурную часть, чтобы забрать сигареты, но сотрудник колонии Борис Яблочко отказался отдавать им пачки, спровоцировав вместо этого конфликт. Яблочко нажал тревожную кнопку, и в дежурную часть прибыли 15 бойцов спецназа.

Как утверждает Gulagu.net, Ивова увели на другой этаж, где его стали оскорблять и бить по лицу. Через некоторое время заключенному удалось вырваться в коридор, где он попытался совершить самоубийство. Но его продолжили избивать, пока он не потерял сознание. Ивов с многочисленными телесными повреждениями и сотрясением головного мозга находится на лечении в медицинском учреждении.

Адвокат подал заявление в Следственный комитет. Ведомство проводит проверку в колонии. Адвокат уверен, что сотрудники спецназа появились в колонии без веских оснований по личному распоряжению нового начальника областного ГУ ФСИН.

В управлении ФСИН по Новосибирской области редакции "Сибирь.Реалии" заявили, что сотрудники спецназа не избивали Ивова, а проверка в колонии не выявила нарушений прав заключенных. После инцидента ИК-8 посетили начальник областного управления ведомства Андрей Попето, региональный омбудсмен Нина Шалабева, представители ОНК и прокуратуры.