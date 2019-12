Сенат США готовит удар по ЦБ, госдолгу и банкам России 11.12.2019, 18:08

1,036

Сразу три законопроекта о санкциях вынесены на рассмотрение комитета по международным делам.

Американские конгрессмены продолжают усиливать давление на администрацию Дональда Трампа, которая желает вводить жесткие антироссийские санкции.

Как сообщает Bloomberg, в среду комитет Сената по международным делам рассмотрит три законопроекта об ужесточении политики к России, включая санкции против рынка госдолга, ЦБ РФ, трубопроводов, а также признание РФ страной-спонсором терроризма, передает finanz.ru.

Ключевой комитет, который находится под контролем республиканцев, проведет заседание на следующий день после того, как Трамп в Белом доме принял главу МИД РФ Сергея Лаврова.

В повестке комитета - закон об «адских санкциях» (S.482, Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, DASKA), предложенный в прошлом году республиканцем Линдси Грэмом и демократом Бобом Менедесом.

Он требует ввести ограничения на инвестиции в российский госдолг, которые, в отличие от уже действующих санкций, должны распространяться не только на валютные, но и на рублевые бумаги, где нерезиденты, по данным ЦБ, держат 44 млрд долларов.

Под санкции, согласно законопроекту, должен попасть также Банк России: ему предлагается запретить привлекать кредиты на Западе на срок больше 14 дней.

Жесткие санкции предусмотрены для российских банков, осуществлявших «финансовую или иную поддержку вмешательству правительства РФ в демократические выборы» за рубежом.

Такие банки должны быть внесены в «черный список» (SDN-list) с блокировкой активов в США и запретом на любые транзакции. Де-факто это означает отключение от мировой системы долларовых расчетов, для которых банку необходимо иметь корсчет в США. Кроме того, предлагается ввести ограничения против российской судостроительной отрасли и киберсектора.

Кроме того, комитет рассмотрит проект S. 1830 (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act of 2019). Этот документ, предложенный республиканцем Джоном Баррассо, сенатором от Вайоминга, требует, чтобы госсекретарь представил план повышения энергетической безопасности союзников по НАТО и наращивания экспорта энергоресурсов США в эти страны. Проект ускорит одобрение экспорта природного газа и позволит ввести санкции в отношении лиц, сотрудничающих с правительством России в строительстве газо- и нефтепроводов.

Также на рассмотрении сенаторов - проект S. 1189 (Stopping Malign Activities from Russian Terrorism Act), автор которого сенатор от Колорадо Кори Гарднером.

Согласно документу, Госдеп должен в течение 90 дней определить, контролирует ли Росси боевиков на востоке Украины или помогает им, после чего принять решение - стоит ли признавать Россию государством-спонсором терроризма.

Все предыдущие попытки продавить новый раунд жестких санкций потонули в конгрессе: за 2018 год сенаторы и члены палаты представителей внесли не менее 10 проектов, но ни один из них не удалось довести до голосования.

«Под сукном» остался и второй раунд санкций за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По закону о запрете химического оружия 1991 года, администрация могла выбрать три из шести возможных мер, включая блокировку финансовой помощи, ограничения экспорта и импорта, приостановку дипотношений, запрет для банков финансировать российское правительство, а также запрет на воздушное сообщение.

Пакет был подготовлен в марте 2019 года. Но Дональд Трамп свою подпись под ним так и не поставил.